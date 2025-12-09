En
کد خبر:۱۳۴۴۲۷۹
ته چین؛

طرز تهیه کباب کوبیده ارزان

روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید کباب کوبیده نسبتاً ارزان‌تر تمام شود و در عین حال از کیفیت کباب کوبیده کاسته نشود. طرز تهیه کباب کوبیده ارزان را با آموزش جواد جوادی فرامی‌گیرید.
