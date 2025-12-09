۱۹/آذر/۱۴۰۴
فیلم
>>
آشپزی
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
09 December 2025
ته چین؛
طرز تهیه کباب کوبیده ارزان
روشهایی وجود دارد که میتوانید کباب کوبیده نسبتاً ارزانتر تمام شود و در عین حال از کیفیت کباب کوبیده کاسته نشود. طرز تهیه کباب کوبیده ارزان را با آموزش جواد جوادی فرامیگیرید.
ویدیوهای مرتبط
طرز تهیه کباب کوبیده ارزان
روشهایی وجود دارد که میتوانید کباب کوبیده نسبتاً ارزانتر تمام شود و...
دستور پخت کباب کوبیده بازاری
گاهی هر تلاشی میکنید کباب کوبیده طعم و بافت کباب کوبیده بازاری را به...
طرز تهیه پیراشکی توپی
پیراشکی یکی از غذاهای پرطرفدار است که غذای ملی روسیه محسوب میشود. طرز...
طرز تهیه آبگوشت قوری
یکی از تکنیکهای پخت آبگوشت، استفاده از قوری چینی به شکل ظرف دیزی برای...
دستور پخت خوراک گردن
خوراک گردن یکی از غذاهای خوشمزه است که معمولاً کنار برنج سفید سرو...
دستور پخت مرغ زرد
برای گرفتن بوی مرغ و رنگ دهی از تکنیکهای متفاوتی استفاده میشود. دستور...
روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن
گوشت سردست گوسفند یکی از گوشتهای خوش طعم است که به تنهایی میتوان پخت و...
سرو استیک پنج میلیاردی در یک رستوران!
رستوران مشهور «لا تور دارژان | La Tour d’Argent» پاریس، که فعالیت خود را...
روش تشخیص روغن زیتون اصل
صنعت روغن زیتون به واسطه قیمت این محصول با انواع تقلب در تولید مواجه...
بزرگ ترین کباب کوبیده دنیا!
یک آشپز ترکیهای بزرگ ترین کباب کوبیده دنیا را روی یک سیخ به زغال سپرد....
سفیر کره جنوبی در ایران؛ عاشق کله پاچه و سیرابی!
سفیر کره جنوبی در ایران میگوید عاشق کله پاچه و سیرابی است. حرفهای کیم...
عکس العمل قبایل بدوی آفریقا به طعم قرمه سبزی!
یک توریست ایرانی کنسرو قرمه سبزی به قبایل بدوی داده و تجربه آنها از...
تصاویر پیتزای مورچه که پرطرفدار شد!
یک رستوران در برزیل دست به یک اقدام جالب و نامتعارف زده است؛ استفاده از...
تصاویر ساندویچی که با گوشت خر غذا میپزد!
تصاویر ساندویچی که با گوشت خر غذا میپزد و سرو میکند را میبینید.
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب کوبیده را میبینید.
طرز تهیه سس مایونز به سادهترین روش
سس مایونز پرطرفدارترین سس در سراسر جهان است. پیش از این طرز تهیه سس...
طرز تهیه تخم مرغ برای تزیین
برای غذای گورمه یا گورمه فود از تکنیکهای خاص برای پختن یا سرخ کردن تخم...
خلاقیت سرآشپز معروف ترکیهای برای حمایت از ایران
بوراک، سرآشپز معروف ترکیهای به سبک خودش از ایران در مقابل حمله اسرائیل...
روش تهیه فالوده شیرازی به شیوه سنتی
فالوده شیرازی یک دسر سنتی ایرانی است که از رشتههای نازک نشاستهای تهیه...
ابتکار رستوران مصری با الهام از حملات موشکی ایران
رستوران مصری که با حملات موشکی ایران ویدیویی مبتکرانه برای تبلیغ غذاهای...
نمایش بیشتر
