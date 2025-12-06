میلی صفحه خبر لوگو بالا
رضا عطاران به علت سکته مغزی بستری شد

رضا عطاران بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل سکته مغزی خفیف در بیمارستان ایرانمهر بستری شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۶۱
| |
5194 بازدید
|
۷

رضا عطاران به علت سکته مغزی بستری شد

به گزارش تابناک به نقل از سینما ایده آل؛ رضا عطاران بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل سکته مغزی خفیف در بیمارستان ایرانمهر بستری شد.

خوشبختانه این عارضه به طور کامل برطرف شده و وضعیت سلامتی این هنرمند محبوب رو به بهبودی است و امروز مرخص می‌شود.

نظرات بینندگان
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
9
پاسخ
سلام رضاجان قرارمون این نبود
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
6
پاسخ
امیدوارم سلامت و تندرست باشه . یاد سکته کردنش تو فیلم طبقه حساس افتادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
10
پاسخ
خدا شفا بده. دوست داشتنی ....
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
9
پاسخ
خدا ایشون و همه عزیزان بیمار رو شفا بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
امیدوارم زودتر خوب بشه
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
24
پاسخ
سلامت باشی مرد دوست داشتنی
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
17
پاسخ
عطاران بازیگر مردمیه ، خداشفاش بده
