رضا عطاران به علت سکته مغزی بستری شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0622\u0644\u061b \u0631\u0636\u0627 \u0639\u0637\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u06a9\u062a\u0647 \u0645\u063a\u0632\u06cc \u062e\u0641\u06cc\u0641 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0645\u0647\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f.\n\u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0627\u0631\u0636\u0647 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0628\u0631\u0637\u0631\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0631\u062e\u0635 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.