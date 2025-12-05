میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس و دانشگاه‌های اصفهان غیر حضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیر حضوری شدن مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تا دوشنبه به دلیل قطع زنجیره آنفلوآنزا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۶۲
مدارس و دانشگاه‌های اصفهان غیر حضوری شد

منصور شیشه فروش گفت: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و نیز تداوم شرایط پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روزهای شنبه تا دوشنبه آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و …. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی ادامه داد: مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.

شیشه فروش افزود: در جلسه مقرر شد صنایع، واحدهای کارگاهی. معدنی و تولید آجر آلاینده با نظارت اداره محیط زیست و اداره صنایع طی ایام اضطرار با اعمال محدودیت فعالیت در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام نمایند.

وی افزود: با انجام پایش های زیست محیطی تعداد ۲۷۵ واحد آلاینده اخطار دریافت و با ۸۰ واحد آلاینده متخلف مطابق با قانون توسط اداره محیط زیست برخورد گردیده است.

شیشه فروش از عموم جامعه خواست با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.

مدارس دانشگاه غیرحضوری دورکاری تعطیلات آنفلونزا آنفلوآنزا آلودگی هوا شرایط اضطراری
