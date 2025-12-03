میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو امروز 12 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 12 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۱۲
| |
3 بازدید

قیمت خودرو امروز 12 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 12 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بخش خودروهای اقتصادی با تقاضای نسبتاً بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌های بازار مواجه بود. بر اساس داده‌های موجود، بهای برخی خودروهای داخلی تا حدود ۵.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد قیمت در گروه خودروهای مونتاژی کمتر از ۳ درصد ثبت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به اعتقاد کارشناسان، محرک اصلی این افزایش قیمت، تشدید انتظارات تورمی در میان فعالان بازار است. در همین راستا، گرچه بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود معاملاتی عمیق قرار دارد، اما قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان مسیر افزایشی به خود گرفته است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 12 آذر ماه

شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 50 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 600 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، اطلس G افزایش بهای 45 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 860 میلیون تومان معامله شود.

پژو 207 موتور TU3 افزایش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله 970 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد 250 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 12 آذر ماه

فیدلیتی الیت (7 نفره) نسبت به روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 900 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، دیگنیتی پرستیژ رشد 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 120 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

تیگو 7 پرومکس AWD افزایش بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 550 میلیون تومان در بازار عرضه شود. از سوی دیگر، X55 پرو 50 میلیون تومان گران شد تا با نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 340 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. رشد قیمتی این محصولات در حالی اتفاق افتاد که اکستریم SX افت بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 510 میلیون تومان رسید.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لاماری ایما رشد 60 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 830 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، هایما S7 پرو نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا در سطح قیمتی 2 میلیارد و 600 میلیون تومان قرار گیرد.

