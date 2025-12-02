میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارشی از مصرف پنهان آرد توسط اتباع غیرمجاز!

اجرای طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران، علاوه بر ابعاد امنیتی و اجتماعی، اثرات ملموسی در اقتصاد شهری و مصرف کالاهای اساسی به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۱۵
| |
819 بازدید
|
۶

گزارشی از مصرف پنهان آرد توسط اتباع غیرمجاز!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ براساس آمارهای رسمی، امسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدند و هنوز ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در کشور حضور دارند.

هر تبعه غیرمجاز به‌طور میانگین ۱۲کیلوگرم آرد در ماه مصرف می‌کرده؛ این رقم بیش از دو برابر سرانه مصرف هر شهروند تهرانی ۵/۵ کیلوگرم) است. با خروج ۴۵۰ هزار نفر از این جمعیت، مصرف آرد تنها در پایتخت بیش از ۵۵۰۰ تن در ماه کاهش یافته است. این کاهش مصرف آرد، نه‌تنها به کاهش فشار بر شبکه تأمین کالاهای اساسی منجر شده، بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع عمومی از جمله حمل و نقل، توزیع و ذخیره‌سازی آرد و نان شده است. همچنین کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی، امکان مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. 

از سوی دیگر، کاهش جمعیت غیرمجاز، فشار بر خدمات عمومی از جمله بهداشت، درمان و آموزش را نیز کاهش داده است. برای نمونه، کاهش تعداد دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در مدارس تهران موجب آزاد شدن حدود ۳ هزار کلاس درس و کاهش تراکم دانش‌آموزی به سطح استاندارد شده است. در بخش بهداشت و درمان نیز کاهش تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های دولتی به همراه داشته است. از سوی دیگر، کاهش جمعیت غیرمجاز تأثیر مستقیمی بر کاهش جرائم داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم اتباع غیرمجاز در ارتکاب جرائم در تهران که پیش‌تر بین ۷ تا ۱۰ درصد بود، با خروج این افراد به زیر ۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان از آن دارد که ساماندهی قانونی و انسانی اتباع غیرمجاز همزمان با کاهش فشار اقتصادی، امنیت و آرامش اجتماعی را نیز بهبود بخشیده است. 

 کاهش مصرف آرد و نان تنها یک نمونه از آثار اقتصادی این اقدام است که به مدیریت منابع حیاتی، کنترل بازار و بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند. 
در نهایت، این فرایند نشان می‌دهد که سیاستگذاری مبتنی بر تعادل میان حمایت انسانی و ظرفیت اقتصادی کشور، امکانپذیر و ضروری است. خروج و ساماندهی اتباع غیرمجاز، علاوه بر کاهش فشار بر منابع عمومی به بهبود نظم اجتماعی، امنیت و آرامش در زندگی شهری تهران نیز کمک کرده است.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
9
پاسخ
لطفا به موضوع خرید گتره ای نان ارزان قیمت و خشک کردن آن برای خوراک گاوها توسط برخی روستائیان هم ورود شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
3
3
پاسخ
گران کنید تا مشکل برطرف شود!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
2
پاسخ
با اینکه این فشار کاهس پیدا کرده ولی قیمت داره روزانه تا دو برابر افزایش پیدا میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
2
پاسخ
ظاهراً مسئولان نسبتا فهیم فقط بر اساس آمار و ارقامی که بر روی کاغذها آنهم بعد از گذشت حداقل یکسال میآید می‌توانند بفهمند با ورود بی رویه و بی‌حساب اتباع چه بلایی سر ملت و منابع و معیشت و زندگی آنها می‌آورند و این باعث تاسفه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
مگه چقدر بیرون کردن . خراسان رضوی گفته ۲۵ هزار دانش اموز کمتر شده که ۱۵ هزارنفرشون ثبت نام نکردن و ایرانن و ده هزار نفر رفتن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
3
پاسخ
افغانی ها را بیرون کنید
باید با شدن عمل با اینها برخورد کرد
چرا این خواسته مردم اجرا نمیشود
