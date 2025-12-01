«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز دوشنبه خود فرا رسیدن روز مجلس را گرامی داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با اشاره تحولات دیپلماتیک هفته گذشته و سفر اخیر وزیر خارجه ترکیه به تهران گفت: روز گذشته همچنین معاونان وزیران امور خارجه کشورهای عربستان و کره جنوبی نیز به ایران سفر کرده بودند و با مقامات و همتایان ایرانی خود دیدار و رایزنی کردند.

بقائی همچنین به تحولات لبنان و غزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان شاهد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم.

سفر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران در ادامه روند رو به رشد روابط تهران و ریاض انجام گرفت

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر اخیر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران گفت: سفر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران در راستای ادامه روندی که از حدود ۲ سال قبل بین تهران و ریاض شروع شده است، انجام گرفت.

وی گفت: روابط ایران و عربستان در این مدت روند رو به رشدی داشته و این سفر هم در همین راستا بود. در این سفر در مورد روابط دوجانبه ایران و عربستان و همچنین مسائل منطقه از جمله لبنان، سوریه، فلسطین و ... صحبت شد.

بقائی گفت: این روندی است که هر دو کشور مصمم هستند آن را در راستای تقویت اعتماد و تفاهم بین کشورهای منطقه در جهت پیشبرد اهداف منطقه و کمک به تقویت ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا ادامه بدهند.

تماس‌ها و رایزنی‌های ما با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همواره برقرار بوده است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته شاهد سفر وزیر خارجه به فرانسه بودیم و بعد از آن یک تماس تلفنی بین آقای عراقچی و خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برقرار شد آیا بین این دو ارتباطی وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: هفته گذشته وزیر خارجه ایران به دعوت وزیر خارجه فرانسه سفری به پاریس برای گفت‌وگو در ارتباط با طیفی از مسائل داشتند که یکی از مسائل مورد بحث موضوع هسته‌ای بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر تماس‌ها و رایزنی‌های ما با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همواره برقرار بوده است و نمی‌توانم بگویم ارتباطی بین این دو بوده یا نه چرا که از قبل قرار بود که گفت‌وگوی تلفنی بین خانم کالاس و آقای عراقچی انجام شود و طبیعی است که با توجه به سفری که وزیر خارجه به فرانسه داشتند در گفت‌وگو با خانم کالاس در مورد این سفر و رایزنی‌هایی که در جریان آن انجام شده، صحبت شد.

برای انجام سفر رییس‌جمهور ترکیه به ایران تفاهم صورت گرفته است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر رئیس‌جمهور ترکیه به تهران برای شرکت در نشست شورای شورای عالی همکاری بین تهران و آنکارا گفت: در ارتباط با اصل انجام این سفر تفاهم صورت گرفته است و در مورد مشخص کردن تاریخ دقیق انجام این سفر دو طرف در حال رایزنی و گفت‌وگو هستند.

صحبت از مداخله ایران در امور داخلی لبنان بی‌معناست

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مقامات لبنان و رسانه‌های این کشور مدعی دخالت ایران در امور داخلی این کشور شده‌اند؟ خاطرنشان کرد: موضع ایران در این ارتباط را آقای عراقچی مطرح کردند، صحبت از مداخله ایران در امور داخلی لبنان بی‌معناست و ما هیچ مداخله‌ای در امور داخلی لبنان نداریم و مسائل مربوط به لبنان مرتبط به خود لبنانی‌ها است.



این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما متوجه وضعیت سخت لبنان هستیم این کشور در همسایگی یک رژیم اشغالگر قرار دارد و به صورت مستمر مورد حملات این رژیم اشغالگر است. ما همواره همبستگی خود را با لبنان، مقاومت لبنان و حق ذاتی لبنان جهت ایستادگی در برابر این تعرض‌ها اعلام کرده‌ایم.



سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: طرف‌هایی که در امور داخلی لبنان دخالت می‌کنند، مشخص هستند، آنها طرف‌هایی هستند که برای اجزای مختلف دولت لبنان تعیین تکلیف کرده و ضرب‌الاجل مشخص می‌کنند.



بقائی افزود: دولت ایران نشان داده است که همواره مسیر دوستی و حمایت از لبنان را دنبال کرده و به این مسیر ادامه می‌دهد.

اقدام استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ مبنای حقوقی یا واقعی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدام استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بیانیه اخیر این کشور در این ارتباط گفت: اقدام اخیر دولت استرالیا هیچ مبنای حقوقی یا واقعی ندارد و صرفاً در ادامه همان رویکردی است که چند ماه پیش، بر اساس بهانه‌ها و اطلاعات دروغین القا شده از سوی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، اتخاذ شد. این اقدام موجب تخریب روابط دیپلماتیک دیرینه میان ایران و استرالیا و کاهش سطح روابط دو کشور شد .



وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان زمان نیز اعلام کرد که این اتهام‌ها کاملاً بی‌پایه و مضحک است. در طول این مدت، حتی مقامات رسمی استرالیا از جمله پلیس ایالتی در منطقه سیدنی، رسماً اذعان کرده‌اند که ایران هیچ‌گونه مشارکت یا مداخله‌ای در موارد مربوط به اقدامات علیه اهداف یهودی نداشته است. بنابراین روشن است که اقدام اخیر استرالیا صرفاً در راستای باج‌دهی به رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران همه کشورها را دعوت می‌کند نسبت به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه ایران با سایر کشورها هوشیار باشند. اخیراً نیز اتهام‌های مشابه و بی‌اساسی در آفریقا مطرح شده است؛ همانند ادعای بی‌پایه‌ای که در مورد مکزیک عنوان شد و بلافاصله توسط مقامات رسمی مکزیک رد شد.‌

آمریکا با رفتارهای اخیر خود به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است



سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در ارتباط با تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ونزوئلا از جمله بستن حریم هوایی این کشور تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا با رفتارهایی که در سال‌های اخیر از خود نشان داده، به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است.



بقائی افزود: در نقاط مختلف جهان، اقدامات مبتنی بر تهدید و زور عریان از سوی آمریکا مشاهده می‌شود. در نیمکره غربی، تهدیدهای مکرر علیه ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، حتی برزیل و مکزیک توسط مقامات آمریکایی تکرار شده است. بسته شدن یا اعلام بسته بودن فضای هوایی یک کشور، اقدامی بی‌سابقه و مغایر با تمامی موازین و مقررات بین‌المللی، به‌ویژه مقررات مرتبط با ایمنی هوانوردی است.



وی ادامه داد: در قاره آفریقا نیز آمریکا با تهدیدهایی آشکار، حتی اعلام کرده که برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی حق حضور در اجلاس گروه ۲۰ را ندارند. در منطقه ما نیز اقدامات آمریکا کاملاً آشکار است؛ حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، این کشور را عملاً به همدست رژیم در نسل‌کشی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه تبدیل کرده است.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید این اقدامات آمریکا را به‌عنوان نقض فاحش صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار دهد. تک‌تک این اقدامات مغایر با مهم‌ترین اصول منشور ملل متحد، یعنی منع استفاده یا تهدید به استفاده از زور است.



بقائی هشدار داد: متأسفانه اقدامات آمریکا در حال تبدیل شدن به الگویی برای برخی دیگر از بازیگران بین‌المللی است؛ روندی که به معنای عادی‌سازی قانون‌شکنی در سطح جهانی خواهد بود. این وضعیت، ضرر و زیان مستقیم برای تمامی دولت‌ها و کل جامعه بین‌المللی در پی دارد.

عراقچی در فرانسه با «مهدیه اسفندیاری» دیدار کرد

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا در جریان سفر عراقچی به فرانسه ایشان دیداری با خانم «مهدیه اسفندیاری» داشته‌اند و از طرف دیگر آقای عراقچی در گفت‌وگویی با فرانس ۲۴ بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه را در راستای منافع ملی کشور عنوان کردند، شما این صحبت آقای عراقچی را چگونه تعبیر می‌کنید؟ گفت: بخشی از منافع ملی ایران در گرو حمایت از اتباع ایرانی در نقاط مختلف جهان است و این وظیفه ذاتی وزارت خارجه است که از ایرانیان در نقاط مختلف جهان که دچار مشکل شده‌اند حمایت کند.



وی افزود : در جریان سفر آقای عراقچی به فرانسه ، دیداری بین ایشان و خانم اسفندیاری انجام شد، حال ایشان خوب بود و ما امیدواریم روندی که آغاز شده هرچه زودتر منجر به آزادی و بازگشت ایشان به کشور شود.

این خبر تکمیل می‌شود.



