مردم آمریکا، مدرک‌ را کنار گذاشتند!

اقبال و علاقه و اعتبار دادن به تحصیل دانشگاهی در میان آمریکاییان به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ نظرسنجی NBC و مقایسه نتایج آن با نتایج نظرسنجیهای سالهای گذشته نشان داده است که در عرض بیش از یک دهه، از دورهای که بیش از نیمی از آمریکاییان در نظرسنجی از اهمیت و "فایده" مدرک دانشگاهی و تحصیلات میگفتند، به روزهایی رسیدهای که تعداد مشتاقان یا دستکم تعداد کسانی که باور دارند تحصیل دانشگاهی ارزش وقت و "هزینه" را دارد، به یک سوم کاش یافته است.
نکته مهم در این میان، بحران تهدید هوش مصنوعی برای بازار کار و رونق بازار سرمایه که نیاز به مدرک تحصیلی را چندان جدی نمیکند و موضوعاتی دیگر میتواند باشد امّا... هزینه تحصیل بسیار بسیار بالا رفته است.
NBC در این باره در گزارش از نتایج نظرسنجی نوشته است: آمار کار نشان میدهد افرادی که مدارک دانشگاهی پیشرفته دارند، درآمد بیشتری کسب میکنند و نرخ بیکاری پایینتری نسبت به کسانی دارند که سطح تحصیلاتشان کمتر است. این موضوع سالهاست که صادق است.
اما آنچه تغییر کرده، قیمت دانشگاه است. با اینکه طی یک دهه گذشته کاهشهای اندکی در شهریهها رخ داده، اما پس از تعدیل با تورم، دادههای کالجبورد نشان میدهد که هزینه متوسطِ شهریه دانشگاههای دولتی چهارساله برای دانشجویان بومی از سال ۱۹۹۵ تاکنون دو برابر شده است. شهریه دانشگاههای خصوصی چهارساله نیز در همین دوره ۷۵ درصد افزایش یافته است.
افرادی که در این نظرسنجی با NBC نیوز صحبت کردند، همگی تأکید کردند که این افزایش هزینهها یکی از دلایل اصلی تضعیف ارزش مدرک چهارساله دانشگاهی بوده است.