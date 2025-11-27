به گزارش تابناک، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود. همچنین تا اواسط هفته آینده پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا در روز گذشته، با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در استان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری، انباشت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش دید مورد انتظار است.
طی امروز کاهش نسبی غلظت آلایندهها در پارهای از مناطق بویژه مناطق غربی دور از انتظار نخواهد بود. همچنین امروز در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده پیشبینی میشود. تا روز شنبه روند تدریجی کاهش دما در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۷ آذرماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی روز شنبه (۸ آذرماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.