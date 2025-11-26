به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، محمد اصغری کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) استان فارس همچنان بهویژه در ساعات شب و بامداد با یخبندان و سرمازدگی باغات روبرو هستند و این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از ضدیخ در ماشینآلات کشاورزی و تخلیه آب و جمعآوری سیستمهای آبیاری تحت فشار در نواحی سردسیر بسیار ضروری است. همچنان در نواحی صنعتی استانهایی مانند تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان مرکزی، وضعیت آلودگی هوا نسبت به سایر مناطق آلودهتر است.
اصغری ادامه داد: براساس پیشبینیها با نفوذ موج جدید بارشی از غروب امروز در نقاط شمالغرب و غرب کشور، از میزان غلظت آلایندهها کاسته شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وقوع بارندگی در کردستان از امشب، خاطرنشان کرد: این وضعیت جوی برای کرمانشاه نیز پیشبینی میشود. همچنین در هفته آتی و هفتههای بعد، در صورت مهیا بودن شرایط، انتظار عبور موجهای متعدد بارشی را خواهیم داشت.