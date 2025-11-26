میلی صفحه خبر لوگو بالا
احتمال تعطیلی شنبه و یکشنبه آینده در تهران

استاندار تهران گفت: برای بررسی وضعیت تعطیلی شنبه و یکشنبه به دلیل آلودگی هوا، احتمالاً جمعه یا شنبه تصمیم خواهیم گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۸۹
| |
718 بازدید
احتمال تعطیلی شنبه و یکشنبه آینده در تهران

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با اشاره به تشدید آلودگی‌ هوا در شهرهای مختلف استان تهران در هفته جاری گفت: ما در جهت مدیریت این وضعیت هوای تهران، هر روز جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوا را در استانداری تهران با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم. تصمیماتی هم در این زمینه اتخاذ شد. البته تصمیمات کارگروه اضطرار صرفاً در ارتباط با مدیریت کوتاه‌مدت و کاهش مخاطرات مربوط به‌سلامت شهروندان و مردم استان تهران است.

وی افزود:‌ تصمیماتی لحاظ کردیم که شامل غیرحضوری شدن مدارس، تعطیلی پیش‌دبستانی‌ها و همین‌طور غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه بود. برای ادارات و وزارتخانه‌ها نیز بنا بر تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه‌ها، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، امکان دورکاری را فراهم کردیم که بتوانیم در این ایام با مشارکت مردم و تصمیماتی که گرفته شده از لحاظ سلامتی مردم در نسبت با مخاطرات کاهش پیدا کند.

در شرایط آلودگی هوا مردم از سفرهای غیر ضرور درون شهری پرهیز کنند

معتمدیان افزود: همچنین مراکز بهداشتی و کارشناسان ما در حوزه بهداشت و درمان، توصیه‌هایی را که لازم بوده، از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌ها با مردم در میان گذاشتند. توصیه ما به مردم این است که مراقبت کنند. افراد سالمند ما مراقبت کنند و در این ایام رفت‌وآمد داخل شهر نداشته باشند. کودکان نیز که جزو گروه‌های حساس و پرمخاطره هستند در معابر عمومی تردد نداشته باشند. جایی هم که ضرورت پیدا می‌کند حتماً موارد بهداشتی رعایت شود مانند استفاده از ماسک که مورد تأکید کارشناسان حوزه بهداشت و درمان است.

۵۹ درصد از آلودگی‌های استان تهران مربوط به عوامل محرک است

استاندار تهران تأکید کرد: در این ایام توصیه ما این است که مردم به‌غیراز ضروریات سفرهای خود را کاهش دهند. ۵۹ درصد از آلودگی‌های در سطح استان تهران مربوط به عوامل محرک است که شامل انواع خودروها اعم از سواری، تاکسی، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون می‌شود. این‌ها جزو آلاینده‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را در آلودگی هوای تهران دارند. ۴۱ درصد نیز مربوط به سهم عوامل ثابتی است که در آلودگی شهر تهران و استان اثرگذار هستند.

معتمدیان همچنین خبر داد: در این راستا به جهت این که مدیریت میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم، طرح‌های خوبی را در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح کردیم. یکی از ویژگی‌های دولت چهاردهم این است که در حوزه محیط‌زیست هم ورود جدی داشته است. هم در سطح استان جلسات را به‌صورت مستمر برگزار می‌کنیم و هم در سطح ملی جلسات با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و اعضای محترم کارگروه برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر این که سهم موتورسیکلت‌ها از کل میزان آلودگی آلاینده‌های محرک در تهران به ۱۴ درصد رسیده، گفت:‌ ما در بحث ساماندهی موتورسیکلت‌ها یک طرح را آماده کردیم و هماهنگی‌های لازم انجام‌گرفته و به‌زودی ابتدا به‌صورت پایلوت در شهر تهران مورد اجرا قرار می‌گیرد. امیدواریم که پس از رفع نقایص و مشکلات و نقاط ضعف این طرح را در سطح گسترده‌تر در استان تهران اجرایی کنیم.

اجرای برنامه توسعه ریل‌باس‌ها در استان تهران با حمایت رئیس‌جمهور

استاندار تهران همچنین گفت: در بحث حمل‌ونقل عمومی نیز باتوجه‌به این که در استان تهران و شهرستان‌های اقماری از محورهای مختلف حدود یک و نیم‌میلیون خودرو، روزانه، به تهران سفر دارند و بیش از سه‌ و نیم‌میلیون نفر حداقل جمعیتی است که وارد تهران می‌شوند، برنامه‌هایی تدوین شده. با دستوراتی که آقای رئیس‌جمهور به‌ویژه در سفری که اسفندماه به شهرستان‌های غربی و شرقی استان داشتند، بحث استفاده از ریل‌باس‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های ما در استان تهران در پیگیری می‌شود که مورد حمایت ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته و وزارت راه، وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه نیز به این موضوع ورود پیدا کردند. ان‌شاءالله بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

معتمدیان ادامه داد: بنا بر طرح ما درباره ریل‌باس‌ها، هم شامل ریل باس‌هایی که ازرده‌خارج شده‌اند، این‌ها تعمیر و نوسازی و وارد شبکه می‌شوند. همچنین هم ریل‌باس‌های جدید خریداری و وارد می‌شوند که سهم حمل‌ونقل را از ۷۴ درصدی که مربوط به خودروهای سواری است کمتر و بخشی را به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی عمومی منتقل کنیم.
وی گفت: ‌بخش سوم هم در این باره تکمیل زیرساخت‌هایی است که ظرفیت حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهیم. بر اساس مطالعاتی که شرکت راه‌آهن انجام داده امکان جابه‌جایی تا ۱۶۰ میلیون نفر مسافر را از طریق شهرهای اقماری و راه‌آهن حومه‌ای داریم که امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی که انجام‌گرفته بتوانیم به این هدف غایی برسیم.

همچنین محمدصادق معتمدیان استاندار تهران اظهار کرد: بر اساس دریافت آخرین گزارش هواشناسی فردا نسیم خفیفی عمدتاً در مناطق شمالی و ارتفاعات خواهیم داشت که در تخلیه آلاینده‌ها اثر خواهد داشت و جمعه هم همین وضعیت را خواهیم داشت و برای شنبه پایداری هوا پیش‌بینی شده است لذا روز جمعه یا شنبه با تشکیل کارگروه اضطرار، تصمیم‌گیری می‌شود.

برچسب ها
محمدصادق معتمدیان استاندار تهران تهران هوای تهران آلودگی هوا وضعیت قرمز تعطیلی مدارس ادارات دورکاری
