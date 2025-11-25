میلی صفحه خبر لوگو بالا
قالیباف:طرح جدید کالابرگ به زودی اجرا می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از دولت برای ایجاد زمینه‌های اجرای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید، گفت: در شیوه جدید پرداخت کالابرگ، قیمت کالا در طول سال ثابت نگه داشته و در فاز اول سه دهک از ۷ دهک مشمول این طرح خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۱۵
| |
127 بازدید

قالیباف:طرح جدید کالابرگ به زودی اجرا می‌شود

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا آرزوی قبولی عزاداری‌های همکاران عزیز و آحاد ملت شریف ایران در ایام فاطمیه را دارم و ازهمه‌ وعاظ، مادحین و خدمتگزاران و بانیان هیئت‌های مذهبی که برای تعظیم شعائر فاطمی در این ایام تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: آنچه تاکنون کشور ما را بیمه کرده است، محبت مردم به اهل‌بیت عصمت و طهارت است. از خداوند متعال عاجزانه می‌خواهیم تا لحظه‌ مرگ، ما و کشور ما را از این خاندان جدا نکند.

* بسیج کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به هفته‌ بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، گفت: امام راحل با الهام از هدایت الهی، بسیج را به عنوان نهادی زنده و پویا، بنیان نهاد که به روح بلند تمام شهدای بسیجی درود می‌فرستم.

وی ادامه داد: این نهاد مقدس، انقلاب را به دست جوانان سپرد و نسل به نسل، این امانت را منتقل کرد تا رشد و پیشرفت مداوم آن تضمین شود. بسیج نه تنها نماد حضور مردم در عرصه‌های حیاتی است بلکه پیوندی عمیق میان ایمان الهی و عمل ایجاد کرده و افراد را در مسیر کمال معنوی قرار می‌دهد.


وی گفت: بسیج به عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه‌ خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده است در دفاع مقدس لباس رزم بر تن کرد و هنگام نیاز یاری‌رسان حوزه های درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. 

قالیباف بیان کرد: امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده‌ای متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته‌ حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب می شوند.

*بسیج ظرفیت‌های مردمی را به کار گیرد

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره‌ فرصتی را باز کرده که بتوان با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در برنامه‌ هفتم، امنیت پیش رونده و آینده نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت به سوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد. بسیج باید این وظیفه‌ خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاه های سیاسی، ظرفیت‌های عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.

* به زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید آغاز می‌شود

رئیس مجلس همچنین بیان کرد: از دولت تشکر می‌کنم که سرانجام زمینه‌های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه‌ جدید را فراهم کردند و مطالبه‌ رهبرانقلاب و خواست رئیس جمهور را به مرحله‌ اجرا رساندند. 

وی توضیح داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته به زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول ۳ دهک از ۷ دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور، بقیه‌ مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.

* رژیم اسراییل استراتژی «جنایت بدون مرز» را در پیش گرفته‌ است

رئیس مجلس همچنین با تسلیت شهادت حاج ابوعلی طباطبایی به رهبر انقلاب، شیخ نعیم قاسم و همه‌ برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان و دیگر گروه های مقاومت، گفت: او مردی بود که همه‌ عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون  پاداشی را که شایسته‌ی آن بود را دریافت کرد. 

وی ادامه داد: لازم است در این باره چند نکته‌ کوتاه بگویم؛ سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسل های پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قوی‌تر این مسیر در صحنه حاضرند. 

قالیباف افزود: دوم اینکه رژیم اسراییل و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک «گروه تبهکار بین المللی» ایجاد کرده  و استراتژی «جنایت بدون مرز» را در پیش گرفته‌اند. برای آنها فرقی میان تهران و بیروت و دوحه و اسلام آباد و خارطوم و استانبول وجود ندارد.

* تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع دست رژیم صهیونیستی است

وی ادامه داد: سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های جهانی نیز علیرغم مطالبات مردم دنیا، وحشی گری این رژیم را می‌بینند و اراده‌ای برای متوقف کردن آن ندارند. صریحا اعلام می‌کنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت تدبیر می‌کند اما شجاع است، محاسبه می‌کند اما اهل عمل است، جنگ طلب نیست اما خوب می جنگد. 

قالیباف تاکید کرد: رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع این دست متجاوز است. 

رئیس مجلس بیان کرد: مقاومت نه فقط در لبنان بلکه در سراسر منطقه، بطور منسجم‌ و هماهنگ درباره‌ این مسئله‌ حساس، با تدبیر تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت، عمل خواهدکرد. 

* حفظ اتحاد و خودداری از ایجاد تفرقه حیاتی و راهگشا خواهد بود

وی گفت: مردم عزیز ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانی است، به هیچ قاعده و توافقی نیز پای بند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده‌، شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت می شود.

قالیباف در پایان تاکید کرد: بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روزهای حساس حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود.

