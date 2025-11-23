امروز با خودم فکر میکردم نگاه کمیته اضطرار آلودگی هوا، غیر اضطراری و سلامت کودکان هم بدون اولویت است.

در اخبار خواندم رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده اند: کارگروه اضطرار آلودگی هوا دیروز تشکیل شده اما درخواست جدیدی برای تشکیل دوباره جلسه داده نشده است. در حالی که پیش بینی ها می‌گویند آلودگی تا پایان چهارشنبه ادامه دارد.

شاخص دیروز ۱۴۰ بوده و احتمالاً تا ۱۶۰ هم بالا میرود و پایداری هم تا آخر هفته ادامه دارد. یعنی در اوج ،آلودگی جلسه اضطرار تعطیل است و تصمیمات همان تصمیمات روز قبل است.

نقطه کور در کمیته اضطرار

اما عزیزان من در کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، یک نقطه کور مدیریت را در آلودگی هوا توجه نمی‌کنند و آنهم خطر تجمعی آلودگی هوا و اثر تجمعی روی سلامت شهروندان و بالاخص کودکان است.

شگفت انگیز است که حتی نماینده وزارت بهداشت هم به نکته ای که بارها تأکید شده توجه نمیکند: قرار گرفتن مستمر مردم در هوای آلوده سلامت را به صورت تجمعی و تصاعدی تهدید می‌کند. این آسیبها روزبه روز روی هم انباشته می‌شود و برای کودکان، چند برابر شدیدتر است.

مقاومت‌ عجیب یک وزارتخانه

مقاومت آموزش و پرورش، کم توجهی به سلامت کودکان است.با وجود شرایط ناسالم آموزش و پرورش مخالف تعطیلی مدارس بوده است. یعنی ادامه فعالیت آموزشی از سلامت دانش آموزان مهمتر است؟ در کشوری که کودکان آسیب پذیرترین گروه در برابر آلودگی،اند این رویکرد نه قابل دفاع است نه علمی!

کارگروه اضطرار فقط اسمش اضطراری است. مثل روز روشن است وقتی شاخص کیفیت هوا بالا می‌رود و پیش بینی هواشناسی هم تا چهارشنبه هشدار می‌دهد که شرایط رو به بدتر شدن است اما جلسه ای تشکیل نمی‌شود، این یعنی مدیریت نمادین و واکنشی، نه مدیریت سلامت محور.

آقای استاندار!

جناب استاندار محترم که بسیار انسان شریفی هستید ، خواهش می‌کنم تقاضا دارم تصمیمها را بر اساس اثر تجمعی آلاینده ها بگیرید نه ملاحظات اداری.

آلودگی هوا دستورالعمل دارد، پروتکل دارد، علم دارد. اما به نظر می‌رسد برخی تصمیمها نه بر پایه علم، بلکه بر پایه سلیقه ی سازمانها انجام می‌شود.

سلامت مردم به خصوص کودکان نباید قربانی تعارفهای اداری شود. وقتی حتی در روزهای آلوده، سلامت کودکان، اولویت تصمیم گیر نیست، کاملاً روشن است که آلودگی هوا هنوز جدی گرفته نمی‌شود.

تا زمانی که تصمیمها سلامت محور نشود، هر پاییز و زمستان همین بحران تکرار می‌شود. اگر به خاطر ضعف در مدیریت کلان نتوانسته‌ایم آلودگی هوا را کنترل کنیم، حداقل اصول اولیه حفاظت از سلامت کودکان را رعایت کنیم.

*کنشگر محیط زیست و مدیریت شهری