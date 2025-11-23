میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا آمپول‌های لاغری باعث ریزش مو می‌شوند؟

یک فوق تخصص کبد، در خصوص این موضوع که آیا استفاده از آمپول های لاغری سبب ریزش مو می‌شود، نکاتی را عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۵۷
| |
229 بازدید
آیا آمپول‌های لاغری باعث ریزش مو می‌شوند؟

سیدموید علویان گفت: برخی افراد پس از شروع بعضی از داروهای لاغری دچار ریزش مو می‌شوند. این ریزش معمولاً مستقیماً از خود دارو نیست، بیشتر به فشار متابولیک ناشی از کاهش وزن سریع ارتباط دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: وقتی وزن در مدت کوتاه پایین می‌آید، بدن انرژی خود را صرف کارهای مهم‌تر می‌کند و فولیکول‌های مو زودتر از موعد وارد مرحله استراحت می‌شوند. این وضعیت در پزشکی «تلوژن افلوویوم» نام دارد.

این استاد پیشکسوت دانشگاه، گفت: در چنین شرایطی بخشی از موها چند هفته تا چند ماه پس از کاهش وزن وارد چرخه ریزش می‌شوند. استرس جسمی، کمبود کالری، کمبود پروتئین، کمبود ویتامین‌ها و اُفت ناگهانی ذخایر بدن نقش مهمی در این روند دارند. حتی بدون مصرف داروهای لاغری هم اگر کاهش وزن سریع باشد، همین مشکل دیده می‌شود.

وی ادامه داد: چرخه رشد مو چهار مرحله دارد و زمانی که بدن تحت فشار قرار می‌گیرد درصد بیشتری از فولیکول‌ها زودتر وارد مرحله استراحت می‌شوند. این وضعیت در افرادی که با داروهای لاغری وزن زیادی از دست می‌دهند شایع‌تر است، چون بدن در این دوره با کمبود کالری، پروتئین و ریزمغذی‌ها روبه‌رو می‌شود.

علویان گفت: بدن در چنین وضعیتی برای حفظ انرژی، فعالیت‌های کم‌اهمیت‌تر مثل رشد مو را به تعویق می‌اندازد.

وی افزود: تغییرات متابولیک و تنظیم قند خون نیز می‌توانند برای مدتی چرخه طبیعی رشد مو را از حالت عادی خارج کنند. نکته مهم این است که در مطالعات، ریزش مو بیشتر در افرادی دیده شده که کاهش وزن زیادی داشته‌اند. بنابراین مشکل از خود دارو نیست، بلکه از سرعت و شدت کاهش وزن می‌آید.

این فوق تخصص کبد اظهار داشت: برای کنترل این مشکل بهتر است روند کاهش وزن آرام‌تر شود. دریافت پروتئین کافی باعث می‌شود فولیکول‌ها مواد لازم برای ساخت کراتین را داشته باشند. انجام آزمایش خون برای بررسی کمبود آهن، روی، ویتامین D و ویتامین‌های گروه B، کمک می‌کند علت‌های پنهان مشخص شود.

وی افزود: مدیریت استرس نقش زیادی دارد، چون بدن تحت فشار، انرژی را از مو می‌گیرد و صرف فعالیت‌های مهم‌تر می‌کند. مصرف بی‌رویه مکمل‌ها پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است تحت نظر پزشک انجام شود. اگر ریزش شدید شد، پزشک می‌تواند دوز دارو را تنظیم کند یا برای مدتی دارو را متوقف کند.

علویان در پایان تأکید کرد: خبر خوب این است که تلوژن افلوویوم معمولاً برگشت‌پذیر است و با تثبیت وزن و اصلاح تغذیه، مو دوباره به چرخه طبیعی رشد باز می‌گردد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمپول لاغری ریزش مو ویتامین داروی لاغری
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این ویتامین‌ها صورت شما را چاق می‌کند
این ۳ ویتامین وزن شما را کاهش می دهد
۵ میوه‌ای که شما را لاغر می‌کند
چهار عارضه خطرناک داروی لاغری محبوب
کشف آمپول‌های تقلبی کرونا
زیاده‌روی در مصرف این ویتامین باعث ریزش مو می‌شود
کمبود کدام ویتامین‌ها سبب ریزش مو می‌شود؟
داروی موفقیت آمیز جدید برای کاهش وزن
اطلاعات دقیق درباره آمپول‌های تزریقی برای لاغری
آمپول معروف برای لاغری خطرناک اعلام شد
آمپول فشار خون جایگزین قرص می‌شود
آیا روش‌های درمان ریزش‌ مو مؤثرند؟
جلوگیری از ریزش موی سر با استفاده از "جوشانده آویشن"
بهترین ویتامین‌ها برای جلوگیری از ریزش مو
گرانی آمپول حیاتی بیماران دیابتی
شایع‌ترین علل ریزش مو
یک کشف جدید برای لاغری بدون رژیم!
ردپای ریزش مو‌هایتان را دنبال کنید
روش جدید لاغری: لاغری آمپولی!
مرگ سه نفر پس‌از تزريق آمپول پني‌سيلين!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1d
tabnak.ir/005d1d