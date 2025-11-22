میلی صفحه خبر لوگو بالا
کمک فوری ترکیه برای آتش‌سوزی الیت

در پی هماهنگی های به عمل آمده برای مهار آتش سوزی جنگل الیت از کشور ترکیه در خواست ۲ فروند هواپیما، یک فروند بالگرد و هشت نفر نیروی زبده شد که فردا -شنبه- عازم این منطقه می شوند.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۲۹
| |
1020 بازدید
|
۶

کمک فوری ترکیه برای آتش‌سوزی الیت

مهدی کیادلیری افزود: هرچند هواپیمای ایلوشن آتش نشان که امروز برای اطفای حریق جنگل چالوس عملیات هوایی طی ۲ مرحله انجام داد و تاثیر داشت اما نیاز به امکانات بیشتری داریم.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ وی توضیح داد: هواپیمایی که از کشور ترکیه درخواست شده در بدترین شرایط آب و هوایی هم قدرت مانور دارد و فردا قرار است در عملیات هوایی برای اطفای حریق در جنگل های الیت مشارکت کند؛ ضمن آنکه آبگیری هواپیماهای ترکیه از دریا است.

این مقام مسوول در خصوص آخرین روند آتش سوزی جنگل های الیت هم گفت : شب ها به علت حجم انبوه برگ های خشک و در ختان شکسته و سرپا افتاده، آتش اوج می گیرد و متاسفانه خشکسالی و نباریدن بی سابقه باران هم به زمانبر شدن مهار این آتش کمک می کند.

درخواست ۲ هواپیما و یک بالگرد از کشور ترکیه برای مهار آتش الیت

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود : اگر این آتش مهار و خاموش شود احتمال آنکه ۱۰ روز دیگر دوباره شعله ور شود، دور از انتظار نیست چرا که به علت حجم انبوه برگ ها خاموش کردن آن نیاز به بارندگی به مقدار ۱۰ میلی متر است.

کیادلیری ابراز امیدواری کرد که فردا با اعزام این هواپیماها از کشور ترکیه و آغاز دور جدید عملیات هوایی شاهد مهار و خاموشی کامل این آتش سوزی باشیم.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته جاری آغاز شد و اکنون وارد پنجمین روز شده است که با وجود به کارگیری سه فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

آتش سوزی آتش سوزی جنگل اطفای حریق بالگرد ترکیه امداد مهار آتش هواپیمای ترکیه خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
باز هم تركيه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
الان چند سال است که به اسم حفاظت از جنگل اجازه جمع آوری درختان خشک افتاده را نمی دهند و در هر آتش سوزی این درختان سبب تشدید آتش می شوند و این در حالی است که قاچاقچیان همچنان درختان سالم را به تاراج می برند. دعا کنید باران بیاید تا آتش خاموش شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
عجله نکنید هنوز 20 روز بیشتر از آتش سوزی نگذشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
انشالله که کارساز خواهد بود ولی تجربه کمک گرفتن از کشور ترکیه برای جستجوی آقای رییسی را فراموش نکنید. بعلاوه سیاستهای آبی ترکیه باعث خشکسالی در ایران و عراق و بقیه شده است
ناشناس
|
France
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
فردا هم که خاموش کردن بگین هیچ تاثیری نداشت خودمان خاموش کردیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
به داد محیط زیست بدبخت شده ایران برسید . کمی هم به مملکت فکر کنید .
