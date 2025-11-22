در پی هماهنگی های به عمل آمده برای مهار آتش سوزی جنگل الیت از کشور ترکیه در خواست ۲ فروند هواپیما، یک فروند بالگرد و هشت نفر نیروی زبده شد که فردا -شنبه- عازم این منطقه می شوند.

مهدی کیادلیری افزود: هرچند هواپیمای ایلوشن آتش نشان که امروز برای اطفای حریق جنگل چالوس عملیات هوایی طی ۲ مرحله انجام داد و تاثیر داشت اما نیاز به امکانات بیشتری داریم.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ وی توضیح داد: هواپیمایی که از کشور ترکیه درخواست شده در بدترین شرایط آب و هوایی هم قدرت مانور دارد و فردا قرار است در عملیات هوایی برای اطفای حریق در جنگل های الیت مشارکت کند؛ ضمن آنکه آبگیری هواپیماهای ترکیه از دریا است.

این مقام مسوول در خصوص آخرین روند آتش سوزی جنگل های الیت هم گفت : شب ها به علت حجم انبوه برگ های خشک و در ختان شکسته و سرپا افتاده، آتش اوج می گیرد و متاسفانه خشکسالی و نباریدن بی سابقه باران هم به زمانبر شدن مهار این آتش کمک می کند.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود : اگر این آتش مهار و خاموش شود احتمال آنکه ۱۰ روز دیگر دوباره شعله ور شود، دور از انتظار نیست چرا که به علت حجم انبوه برگ ها خاموش کردن آن نیاز به بارندگی به مقدار ۱۰ میلی متر است.

کیادلیری ابراز امیدواری کرد که فردا با اعزام این هواپیماها از کشور ترکیه و آغاز دور جدید عملیات هوایی شاهد مهار و خاموشی کامل این آتش سوزی باشیم.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته جاری آغاز شد و اکنون وارد پنجمین روز شده است که با وجود به کارگیری سه فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.