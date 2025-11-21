مدارس کدام استانها تعطیل شد؟

روابط عمومی آموزش و پرورش در مورد اینکه آیا مدارس تهران فردا تعطیل است یا خیر گفت: با توجه به وضعیت آب و هوا و در صورت لزوم، امروز جلسه ای پیرامون این موضوع در کمیته اضطرار استانداری تهران تشکیل و در مورد تعطیلی مدارس تصمیم گیری خواهد شد.

چنانچه اطلاعیه جدیدی در مورد تعطیلی مدارس تهران و سایر استان‌های کشور برای فردا شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ منتشر شود فورا اینجا اطلاع رسانی میشود.

مدارس تهران فردا تعطیل است؟

به گزارش تابناک ، در حالی که شاخص آلودگی هوای تهران ظهر امروز با رسیدن به عدد 144در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت و در ۷ منطقه پایتخت شاخص تا ۱۶۰ (وضعیت قرمز) نیز ثبت شد، احتمال تعطیلی مدارس و ادارات برای فردا اول آذر بسیار بالا به نظر می‌رسید.

همین شرایط باعث شد نشست ویژه کارگروه اضطرار آلودگی هوا امشب در استانداری تهران برگزار شود.

نتیجه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا | مهدکودک و پیش دبستان تعطیل شد

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران: فعالیت همه مهدهای کودک و پیش دبستانی استان تهران بجز فیروزکوه از شنبه ۱ آذر تا چهارشنبه پنجم تعطیل است

طرح زوج و فرد شهر تهران از درب منزل اجرا می‌شود و فروش مجوز روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری ممنوع است.

همچنین کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای‌ و تنفسی و قلبی، بانوان باردار و دارای کودک خردسال با ارائه مستندات و هماهنگی مربوطه از دورکاری استفاده کنند.

تعطیلی مدارس در ارومیه

بر اساس اعلام کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌غربی، به دلیل قرار گرفتن کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، فردا:

مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی ارومیه

در هر دو شیفت صبح و عصر

کامل تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

مدارس تبریز، اسکو و بناب شنبه و یکشنبه تعطیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد با افزایش غلظت آلاینده‌ها، تصمیم زیر اتخاذ شده است:

تعطیلی مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱ و ۲ آذرماه

تعطیلی در تمام مقاطع تحصیلی

برگزاری کلاس‌ها به شکل غیرحضوری از طریق سامانه شاد

تعطیلی صنایع آلاینده اطراف تبریز

توقف فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

تعطیلی مدارس اردکان یزد

کارگروه آلودگی هوای استان یزد نیز اعلام کرد:

تمامی مدارس اردکان روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است.

جمع‌بندی وضعیت آلودگی هوا در کشور