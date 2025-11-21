میلی صفحه خبر لوگو بالا
فوری: ایرانی زندانی در بلژیک به کشور بازگشت

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اعلام کرد یک ایرانی محبوس در بلژیک بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومان میان دوکشور به ایران بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۹۱
| |
3 بازدید
فوری: ایرانی زندانی در بلژیک به کشور بازگشت

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، جلالیان در این خصوص اظهار داشت: در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در بلژیک امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.

رئیس کمیته انتقال محکومین گفت: برنامه‌ریزی دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در راستای حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنها، منجر به افزایش قابل توجه انتقال این افراد به کشورمان شده و این تلاش‌ها در راستای اجرایی نمودن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده با سایر کشورها با قوت ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مظاهر توجه به حقوق بشر، حمایت از حقوق زندانیان است که از طریق انتقال به زندان‌های کشور متبوع، ضمن تکریم این افراد و تسریع در روند باز اجتماعی شدن، از حقوق خانواده‌های آنها نیز محافظت می‌شود. کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری آماده انتقال تمامی اتباع خارجی حاضر در زندان‌های ایران به کشورشان و همچنین انتقال ایرانیان محبوس در سایر کشورها به ایران است و برای تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
 

زندانی ایرانی بلژیک بازگشت آزادی وزارت دادگستری
