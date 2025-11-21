آمریکا باز هم علیه ایران تحریم اعمال کرد

وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیههایی مدعی شدند «شبکههای کشتیرانی مسئول تأمین مالی فعالیتهای مخرب ایران از طریق فروش نفت و یک شرکت هواپیمایی و شرکتهای وابسته به آن» را تحت تحریم قرار دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ۱۷ شخص، نهاد و کشتی را در چندین کشور از جمله هند، پاناما و سیشل که مدعی است در فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران نقش دارند، در فهرست تحریم قرار داده است.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا ۴۱ شخص، نهاد، کشتی و هواپیما را در کشورهای مختلف تحریم و ادعا کرد «تلاشهای خود را برای مقابله با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران تشدید کرده و جریانهای مالی و عوامل تجاری حامی فعالیتهای مخرب ایران را مختل میکند.»
وزرات خارجه آمریکا در بیانیه خصمانه خود گفته «ایالات متحده همچنان به اجرای یادداشت ریاستجمهوری متعهد است که دستور اعمال حداکثر فشار بر ایران را برای محروم کردن آن از منابعی که برای تداوم فعالیتهای بیثباتکنندهاش نیاز دارد، صادر کرده است.»