اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد

شورای اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام ضد روسی خود به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» خواند، نام ۱۰ مقام روسیه را به فهرست تحریم‌ها افزود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نام ۱۰ روس را به ادعای «نقض حقوق بشر در روسیه» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

بنا بر این گزارش، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ادعا کرد: «امروز، شورا اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۱۰ نفر که مسئول نقض جدی یا سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان دموکراتیک در روسیه هستند، اعمال کرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها، نمایندگان سازمان زندان‌های فدرال روسیه و سیستم قضایی روسیه را هدف قرار می‌دهد.»

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، غرب بدون ارائه سند و مدرک ده‌ها بسته تحریمی علیه کرملین، نهادهای دولتی و شخصیت‌های برجسته روس اعمال کرده و با پمپاژ تسلیحات به کی‌یف، به آتش جنگ دامن می‌زند.