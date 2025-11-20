میلی صفحه خبر لوگو بالا
حادثه‌ای دیگر در پیست آزادی: دختر موتورسوار در کما

یکی از قهرمانان موتورسواری زنان ایران حین تمرین در پیست مجموعه ورزشی آزادی به شدت به زمین خورد و راهی بیمارستان شد.
حادثه‌ای دیگر در پیست آزادی: دختر موتورسوار در کما

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، النا معدنی‌پور، دختر موتورسوار حاضر در رقابت‌های موتورکراس قهرمانی ایران، روز گذشته (چهارشنبه) در حال تمرین در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی هنگام پرش از یکی از موانع به شدت به زمین برخورد کرد و به کما رفت.

پس از این حادثه بلافاصله این ورزشکار توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد و طبق اطلاعات خبرنگار ایسنا ضریب هوشیاری وی نسبت به دیروز افزایش داشته و او رو به بهبود است و تلاش پزشکان برای بهبود وضعیتش ادامه دارد.

این اتفاق خللی در برگزاری مسابقات به وجود نیاورد و امروز (پنجشنبه) مسابقات موتورکراس قهرمانی زنان ایران در پیست مجموعه ورزشی آزادی بدون هیچ مشکلی برگزار شد.

