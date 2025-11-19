ترامپ، عربستان را متحد ویژه آمریکا کرد

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که تصمیم گرفته است عربستان سعودی را «متحد اصلی غیر عضو ناتو» طبقه‌بندی کند و گفت واشنگتن با ریاض یک توافق دفاعی راهبردی امضا کرده است که کاخ سفید آن را تاریخی توصیف کرده است.

به گزاش تابناک به نقل از انتخاب؛ در جریان پذیرایی از ولیعهد عربستان، شاهزاده محمد بن سلمان، در یک ضیافت شام در کاخ سفید، ترامپ گفت: «ما همکاری نظامی خود را به سطحی بالاتر ارتقا می‌دهیم، با این‌که عربستان سعودی را رسماً به‌عنوان متحد اصلی غیر عضو ناتو معرفی می‌کنیم؛ این موضوع برای آن‌ها بسیار مهم است.»

به گزارش الجزیره، ایالات متحده این طبقه‌بندی را به متحدان نزدیک خارج از ناتو اعطا می‌کند؛ کشورهایی که با ارتش آمریکا روابط کاری راهبردی دارند.

کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت رئیس‌جمهور آمریکا و ولیعهد سعودی «توافق‌نامهٔ دفاعی راهبردی آمریکا–عربستان را امضا کردند؛ توافق‌نامه‌ای تاریخی که شراکت دفاعی ما را که بیش از ۸۰ سال قدمت دارد تقویت کرده و بازدارندگی را در سراسر خاورمیانه افزایش می‌دهد.»

این بیانیه افزود که ترامپ «با فروش یک بستهٔ بزرگ دفاعی موافقت کرده است، که شامل تحویل‌های آیندهٔ جنگنده‌های اف-۳۵ در چارچوب توافق‌نامه‌ای برای خرید حدود ۳۰۰ تانک آمریکایی توسط عربستان می‌شود.»

ترامپ در محوطهٔ جنوبی کاخ سفید از ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، محمد بن سلمان، استقبال کرد. این نخستین سفر او به ایالات متحده از سال ۲۰۱۸، یعنی پس از قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی، بود.

امضای توافق‌ها

پیش‌تر در روز سه‌شنبه، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی در حوزه‌های انرژی هسته‌ای با کاربردهای غیرنظامی و دفاع، توافق‌هایی را در جریان سفر ولیعهد، شاهزاده محمد بن سلمان، به واشنگتن امضا کرده‌اند.

کاخ سفید افزود دو کشور یک «بیانیهٔ مشترک» دربارهٔ انرژی هسته‌ای با کاربردهای غیرنظامی تصویب کرده‌اند، «که به موجب آن چارچوب حقوقی برای همکاری به ارزش میلیاردها دلار طی چند دههٔ آینده ایجاد می‌شود» و «این همکاری مطابق با قواعد معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد.»

همچنین کاخ سفید اشاره کرد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، «با توافقی برای فروش سلاح‌ها که شامل جنگنده‌های اف-۳۵ می‌شود» موافقت کرده است. اف-۳۵ جنگنده‌ای آمریکایی با فناوری پیشرفته است که پیشرفته‌ترین جنگندهٔ جهان محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در کاخ سفید از ولیعهد عربستان سعودی استقبال کرد؛ این نخستین سفر او از سال ۲۰۱۸ به آمریکا محسوب می‌شود.

محمد بن سلمان در جریان این سفر در دفتر کار (اووال آفیس) با ترامپ دیدار کرد، در اتاق جلسات رئیس‌جمهور ناهار خورد و عصر در یک ضیافت رسمی شرکت کرد.

ترامپ پس از دیدار گفت او جلسه‌ای موفق با ولیعهد سعودی داشته است: «او دوست نزدیک من است و در کاخ سفید احترام زیادی دارد.» او از عربستان به‌خاطر سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده تشکر کرد و افزود: «امیدوارم این مبلغ به یک تریلیون برسد.»

از سوی دیگر، ولیعهد عربستان گفت کشورش قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری خود را در ایالات متحده به حدود یک تریلیون دلار افزایش دهد و تأکید کرد که عربستان به آینده‌ای مشترک با آمریکا باور دارد، فرصت‌های واقعی در حوزهٔ هوش مصنوعی ایجاد می‌کند و به نیمه‌رساناها نیاز دارد.