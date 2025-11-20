میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

۳ درصد جامعه بیشترین رفاه را می‌برند/جرات اصلاحات ساختاری را نداریم

نماینده مردم اردکان در مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای احکام سال نخست برنامه هفتم گفت نمره ۳۷ از ۱۰۰ که هیئت نظارت به مجلس داده نشان می‌دهد هیچ‌یک از بخش‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند گفت: با وجود اطلاع کامل از ریشه مشکلات، ساختار مبتنی بر رانت و نبود جسارت در اجرای اصلاحات اساسی، مانع حرکت کشور به سمت تصمیمات ضروری شده است.
ساختار اقتصادی مبتنی بر رانت است؛ 3 درصد جامعه بیشترین رفاه را می‌برند/جرات اصلاحات ساختاری را نداریم

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گزارش و عملکرد دولت در عمل به احکام برنامه هفتم در سال نخست، اظهار کرد: ما سلسله جلساتی با دولت برگزار کردیم تا یک‌ سالگی برنامه هفتم توسعه را بررسی کنیم؛ در واقع آنچه را برای مردم انجام داده‌ایم و آنچه انجام نشده و همچنین کیفیت اقدامات را ارزیابی کنیم تا به خروجی مشخصی برسیم.

جرات اصلاحات ساختاری را نداریم

هیئت نظارت بر برنامه، از ۱۰۰ نمره، ۳۷ را به مجلس داده که اصلا جالب نبود. این موضوع فقط محدود به دولت نیست؛ نمره همگی ما از نگاه مردم مطلوب نیست. علت آن هم این است که همه می‌دانیم مشکل چیست، اما جسارت اجرای اصلاحات ساختاری را نداریم.

وی افزود: بخشی از آمارها بسیار تخصصی است و ممکن است مردم علاقه‌ای به شنیدن آنها نداشته باشند یا تخصص لازم را نداشته باشند؛ اما آنچه روشن است این است که در اجرا عملکرد مطلوبی نداشته ایم. نمره همه ما خوب نیست. هیئت نظارت بر برنامه، از ۱۰۰ نمره، ۳۷ را به مجلس داده که اصلا جالب نبود. این موضوع فقط محدود به دولت نیست؛ نمره همگی ما از نگاه مردم مطلوب نیست. علت آن هم این است که همه می‌دانیم مشکل چیست، اما جسارت اجرای اصلاحات ساختاری را نداریم.

روزانه ۲۵ لیتر بنزین قاچاق می شود

نماینده مردم اردکان با اشاره به سخنان پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص تخصیص یارانه‌ها و میزان اصابت آن به هدف، گفت: برای نمونه، در حوزه یارانه آرد و نان، ۱۳ درصد از کل نان کشور را تنها یک درصد از افراد خریداری کرده‌اند یا ۲ درصد از افراد، ۲۳ درصد نان را خریده‌اند. اینها نشان می‌دهد در طول ۵۰ سالی که یارانه‌ها را توزیع کرده‌ایم، عملکرد درستی نداشته‌ایم. اکنون دولت رسما اعلام می‌کند روزانه ۲۵ لیتر قاچاق داریم. در حوزه معادن نیز وضعیت همین‌گونه است. تا زمانی که سیاست و ساختار اقتصادی ما بر پایه توزیع رانت باشد، طبیعی است افراد به دنبال بیشترین سود بروند و خود را به کانون‌های قدرت و ثروت نزدیک کنند.

پوردهقان تصریح کرد: تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که مردم می‌گویند شما که می‌دانید مشکل و گره کار کجاست، پس چرا اجرا نمی‌کنید؟ بخشی از این مسئله به یک ترس واقعی برمی‌گردد، اما بخش دیگر آن، ترس از واکنش همان کسانی است که بر سر سفره رانت نشسته‌اند. مثلاً می‌گویند اگر بخواهید به نرخ بنزین دست بزنید، واویلا! یا اگر اقدامی درباره معیشت و قوت غالب مردم انجام دهید، ببینید چه آشوبی ایجاد می‌شود.

ساختار اقتصادی مبتنی بر رانت است؛ 3 درصد جامعه بیشترین رفاه را می‌برند/جرات اصلاحات ساختاری را نداریم

با تورم موجود جامعه به نفع 3 درصد پیش می رود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وقتی دولتی هم سرکار می‌آید و می‌گوید همین روند را ادامه می‌دهم و رانت توزیع می‌کنم و اگر پول کم آوردم از بانک مرکزی می‌خواهم چاپ کند و تورمش را هم مردم تحمل می‌کنند، نتیجه این می‌شود که جامعه به نفع سه یا چهار درصد افراد با بیشترین رفاه پیش می‌رود. این بازی باید برهم بخورد. اینها انفال مردم است که از محل فروش نفت و معادن به دست می‌آید. اگر این روند اصلاح نشود، با مشکلات اقتصادی جدی و شرایط بسیار سخت روبه‌رو می‌شویم.

فرزین معتقد است فشارها و سروصدای اطراف، مانع پیشبرد اصلاحات ساختاری شده است

من به فرزین رئیس کل بان مرکزی گفتم ما که می‌دانیم مشکل چیست، چرا اصلاح نمی‌کنیم؟ ایشان سر و صداهایی را که از این طرف و آن طرف بلند می‌شود، علت آن می‌دانست.

پوردهقان تأکید کرد: اکنون وقت آن است که چون می‌دانیم مشکل چیست، اقدام کنیم. من به فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفتم ما که می‌دانیم مشکل چیست، چرا اصلاح نمی‌کنیم؟ ایشان سر و صداهایی را که از این طرف و آن طرف بلند می‌شود، علت آن می‌دانست. اما این روش علمی نیست و در اقتصاد چنین توجیهاتی پذیرفته نیست.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: امیدوارم دولت شجاعت و آمادگی لازم برای اصلاح را داشته باشد. بدنه مجلس آماده است که مردم را توجیه و تقویت کند، زیرساخت‌ها را تقویت کنیم و سپس اصلاحات اساسی را انجام دهیم.


