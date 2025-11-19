میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از هر اقدام منطقه‌ای یا بین‌المللی برای پایان‌دادن به نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه، ورود موثر کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه و خروج کامل اشغالگران صهیونیست، نگرانی جدی خود را در خصوص مفاد قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت ملل متحد ابراز می‌دارد.

۲- بخش عمده‌ای از مفاد این قطعنامه مغایر با حقوق مشروع ملت فلسطین است و با وضع نوعی نظام قیمومیت بر نوار غزه، حقوق بنیادین ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف را از آنان سلب می‌کند.

۳- تدوین‌کنندگان این قطعنامه آگاهانه جایگاه و نقش محوری سازمان ملل متحد و حتی قطعنامه‌های قبلی همین سازمان راجع به موضوع فلسطین را نادیده گرفته‌اند.

۴- جمهوری اسلامی ایران هرگونه مشروعیت‌بخشی به اشغال نوار غزه از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی، تجزیه غزه و جداسازی آن از جغرافیای واحد فلسطین را خلاف آرمان‌ مردم فلسطین دانسته و نسبت به تبعات خطرناک آن هشدار می‌دهد.  

۵- نیروهای بین‌المللی باید کاملا تحت نظارت سازمان ملل متحد عمل نموده و وظیفه آنها نیز صرفاً نظارت بر اجرای آتش‌بس و ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی باشد.

۶- جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه ضامنان توافق آتش‌بس برای وادار کردن رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی جهت پایان‌دادن به اشغالگری فلسطین و خروج کامل از نوار غزه تاکید می‌کند و معتقد است هیچ تصمیمی نمی‌تواند و نباید این امر را مخدوش کند.

۷- جمهوری اسلامی ایران بر مشروعیت مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید و استعمار طبق حقوق بین‌الملل تاکید نموده، مقاومت را پاسخ مشروع ملت فلسطین به استمرار اشغال سرزمین فلسطین و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی می‌داند 

۸- تاکید می‌کند هر بحثی درباره سرنوشت ملت فلسطین از جمله در رابطه با نحوه اداره سرزمین‌های فلسطینی، باید در چارچوب توافق و اجماع ملی فلسطینیان صورت گیرد و تحمیل هر گونه راه‌حلی از سوی طرف‌های خارجی در این خصوص مردود است.

۹- در وضعیت جاری که مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری در معرض نسل‌کشی، قحطی تحمیلی و امحای استعماری قرار دارند، ارائه کمک‌های انسانی، امدادرسانی و بازگشایی کامل  گذرگاه‌های در اولویت قرار دارد. 

۱۰- انتظار فوری از جامعه جهانی این است که با اعمال فشار موثر بر رژیم صهیونیستی، مانع ادامه جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقض‌های فاحش حقوق فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری شود و از تحقق حقوق اساسی ملت فلسطین حمایت کند.

۱۱- همچنین با توجه به کوتاهی و بی‌عملی واضح شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان، مسئولیت این شورا و دولت‌های عضو آن را برای مواخذه و پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی و نسل‌کش یادآور می‌شود‌.

 

وزارت امور خارجه بیانیه شورای امنیت قطعنامه پیش نویس قطعنامه آمریکا غزه اسرائیل
