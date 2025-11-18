میلی صفحه خبر لوگو بالا
سورپرایز رونالدو به همراه شاهزاده سعودی در راه است!

کریستیانو رونالدو قرار است روز سه‌شنبه در دیدار شاهزاده بن‌سلمان و دونالد ترامپ، مهمان ویژه کاخ سفید باشد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۸۶
| |
419 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، کریستیانو رونالدو، ستاره نام‌آشنای پرتغالی که سال‌ها پیراهن تیم‌های بزرگی مانند رئال مادرید، یوونتوس و منچستر یونایتد را بر تن داشت، این روزها در ترکیب النصر عربستان در لیگ حرفه‌ای این کشور بازی می‌کند.

جالب اینکه سفر اخیر او همزمان شده با دیدار دونالد ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در کاخ سفید؛ نشستی که برخی آن را نشانه‌ای از گرم شدن دوباره روابط واشنگتن و ریاض پس از پرونده قتل جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ می‌دانند. گفته می‌شود آمریکا نقش مهمی برای عربستان در ثبات خاورمیانه قائل است و احتمال توافق‌های امنیتی تازه و همچنین معامله برای خرید تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکایی نیز مطرح شده است.

این سفر حدود یک دهه پس از مطرح شدن گزارش‌هایی انجام می‌شود که در آن‌ها رونالدو در ارتباط با یک پرونده مربوط به سال ۲۰۰۹ متهم شده بود؛ اتهاماتی که او همواره رد کرد و هرگز نیز به‌طور کیفری تحت پیگرد قرار نگرفت. آخرین حضور فوتبالی رونالدو در آمریکا نیز به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد.

علاوه بر این، استوری منتشرشده از سوی جورجینا رودریگس، شریک زندگی رونالدو، از شهر واشنگتن نشان می‌دهد که احتمالاً خبر درست است و باید طی ساعات آینده منتظر حضور کریستیانو در کاخ سفید بود.

رونالدو کریس رونالدو عربستان النصر بن سلمان ولیعهد عربستان آمریکا کاخ سفید ترامپ
