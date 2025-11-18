دونالد ترامپ گفت: فکر می‌کنم آنها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفت‌و‌گو هستیم و یک روند را آغاز کرده‌ایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار ولی‌عهد سعودی مدعی شد: فکر می‌کنم ایرانی‌ها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کاخ سفید و در حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که به واشنگتن سفر کرده است، بیان کرد: «عربستان سعودی دست‌کم ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد و این رقم می‌تواند بیشتر هم بشود.»

طبق گزارش رسانه خبری «سی‌ان‌ان»، ترامپ با اشاره به ادعا‌های تکراری خود علیه ایران گفت: «فکر می‌کنم ما در از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران کار بزرگی انجام داده‌ایم.»

به نقل از ایسنا، بن سلمان وعده داد که میزان سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا به مبلغ یک تریلیون دلار خواهد رسید که ترامپ در واکنش ابراز خرسندی کرد.

وی افزود: «عربستان در حال ایجاد فرصت‌های واقعی در حوزه هوش مصنوعی است و به نیمه‌رسانا‌ها نیاز دارد.»

دونالد ترامپ در ادامه با اشاره به ارتباط خود با مقامات اسرائیلی و فلسطینی گفت: «ما با افراد زیادی از نزدیک همکاری می‌کنیم تا همه، از جمله فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را راضی نگه‌داریم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه رژیم صهیونیستی درخواست کرده بود تا فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را مشروط به عادی‌سازی روابط کند، گفت: «اسرائیل خوشحال خواهد شد و آنها در جریان و از این موضوع آگاه هستند.»

او ضمن آنکه عربستان را یک «متحد واقعی» خواند، تصریح کرد: «فکر می‌کنم با عربستان سعودی به توافق انرژی هسته‌ای خواهیم رسید و عربستان سعودی در حال برداشتن گام‌هایی برای تقویت قدرت ما است.»

ترامپ بار دیگر فرصت را غنیمت شمرد تا از «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا انتقاد کند و در این خصوص گفت: «ما رئیس‌جمهوری داشتیم که دائما خواب بود! او هر رکوردی را شکست! و همیشه می‌خوابید!»

دونالد ترامپ در حضور محمد بن سلمان درباره لغو تحریم‌ها علیه سوریه خاطر نشان کرد: «من تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کردم و نتایج تاکنون بسیار خوب بوده است.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده به تنش‌ها در کارائیب و اقدامات نظامی علیه ونزوئلا ادعا کرد: «نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا می‌خواهد با من صحبت کند و من آماده گفت‌و‌گو با او هستم، اما ونزوئلا با ما بدرفتاری کرده است.»

دونالد ترامپ درباره پرونده جنجال برانگیز «جفری اپستین» مجرم و قاچاقچی جنسی گفت: «من هیچ ارتباطی با جفری اپستین ندارم. من سال‌ها پیش او را از کلوپم بیرون انداختم، چون فکر می‌کردم او یک منحرف بیمار است.»

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایران مدعی شد: «فکر می‌کنم آنها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفت‌و‌گو هستیم و یک روند را آغاز کرده‌ایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»

بن سلمان هم در این خصوص گفت: «ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران انجام خواهیم داد و معتقدیم که داشتن یک توافق خوب برای آینده ما نیز خوب است.»

این ادعای دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود: یکی از اهداف دشمن نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. شاید تأسیسات نابود شود، اما فناوری هرگز با بمباران از بین نخواهد رفت. از طرفی اکنون درخواست برای مذاکره دوباره شروع شده است. این طبیعی است، زیرا اهداف آنها از طریق اقدام نظامی محقق نشد. مذاکره چارچوبی دارد.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و جمهوری اسلامی ایران همیشه برای مذاکره آماده است، اما مذاکره دارای چارچوبی است.

رئیس‌جمهور آمریکا که پیشتر ادعای خاتمه جنگ اوکراین در سریع‌ترین زمان ممکن را داده بود، گفت: «موضوع حل‌وفصل جنگ اوکراین بیشتر از آنچه فکر می‌کردم طول می‌کشد؛ و البته من کمی از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه متعجب هستم.»

ترامپ همچنین از احساس بن‌سلمان درباره توافقات عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرسید که ولی‌عهد سعودی گفت: بله، ما خواهان صلح برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها هستیم.

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی نیز گفت که این کشور تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به توافقی میان آمریکا و ایران به کار خواهد بست و ایران نیز خواستار توافق است.