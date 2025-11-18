میلی صفحه خبر لوگو بالا
استقبال ویژه ترامپ از بن سلمان در کاخ سفید + عکس

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه به وقت محلی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد و مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۶۲
| |
1147 بازدید

استقبال ویژه ترامپ از بن سلمان در کاخ سفید + عکس

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ورودی چمن جنوبی کاخ سفید از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، استقبال کرد. ترامپ با دست دادن و انداختن دست بر شانه بن سلمان، از او استقبال کرد.

یک گروه موسیقی نظامی نیز برای بن سلمان در محل حاضر بود و استقبال با پرواز جنگنده ها انجام شد. فاکس نیوز استقبال ترامپ از بن سلمان را که شامل پرواز جنگنده ها بر فراز آسمان بود، «استقبالی بی‌نظیر از رهبر عربستان سعودی در کاخ سفید» توصیف کرد.

جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در سفر سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ خورشیدی) خود به عربستان سعودی، مشت گره کرده خود را به مشت بن سلمان زد و اینگونه از او استقبال کرد.

این اولین سفر بن سلمان به کاخ سفید از زمان قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ خورشیدی) است.

انتظار می‌رود دو طرف امروز در دفتر ریاست‌جمهوری کاخ سفید  دیداری دوجانبه داشته باشند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش از مذاکرات به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود توافقاتی در زمینه هوش مصنوعی، انرژی هسته‌ای و فروش تجهیزات دفاعی از جلسات امروز حاصل شود.

 شبکه خبری سی ان ان نیز به نقل از منابع آگاه نوشت: که این اولین سفر  بن سلمان به کاخ سفید در بیش از هفت سال گذشته است و تمام ویژگی‌های یک دیدار رسمی را دارد. این دیدار را نمی‌توان به عنوان یک دیدار رسمی دولتی در نظر گرفت  زیرا  بن سلمان رئیس دولت عربستان سعودی نیست. این سمت اکنون در اختیار پدر ۸۹ ساله‌اش، ملک سلمان است.

با این حال، ترامپ تمام تمهیدات لازم از جمله مراسم استقبال صبحگاهی و ضیافت شام رسمی را در نظر گرفته است.  ترامپ برای ایجاد رابطه‌ای نزدیک با ولیعهد عربستان تلاش کرده است، به این امید که او تصمیم به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل بگیرد، که پیشرفتی عمده در راستای توافق‌ سازش موسوم به پیمان ابراهیم خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
آمریکا ترامپ کاخ سفید بن سلمان ولیعهد عربستان
مطالب مرتبط
