افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در این شهر

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: موارد مثبت آنفلوانزا در کشور و دانشگاههای جنوب شرق و شرق از جمله مشهد روبه افزایش است.
زهرا نهبندانی اظهار کرد: موارد مثبت آنفلوانزا در کشور و دانشگاههای جنوب شرق و شرق از جمله مشهد روبه افزایش است، البته همچنان شایعترین عامل عفونتهای حاد تنفسی رینوویروسها هستند.
وی افزود: این افزایش موارد مثبت آنفلوانزا، بهویژه تیپ A و سوی H۳N۲ مشابه سالهای گذشته، در هفتههای دوم و سوم آبان ۱۴۰۴ مشاهده شده است. با توجه به کاهش دما، همزمانی با فصل فعالیت مراکز آموزشی و آلودگی هوا، تشدید مراقبت بیماریهای حاد تنفسی بیش از پیش ضروری است. وی ادامه داد: ضوابط بهداشت فردی و عمومی باید کاملاً رعایت شود.
نهبندانی ادامه داد: لازم است موارد مشکوک برای جلوگیری از انتشار بیماری، با رعایت فاصله و اصول بهداشتی در منزل بمانند و استراحت کنند. از گروههای پرخطر خواسته میشود از شرکت در تجمعات خودداری کنند. همچنین تهویه کلاسهای درسی و اتاقهای جلسات، ضروری است.