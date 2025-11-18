میلی صفحه خبر لوگو بالا
مسمومیت ۳۶ دانش‌آموز در اهر

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر از مسمومیت خفیف ۳۶ نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه در اهر در اثر گازگرفتگی خبر داد.
مسمومیت ۳۶ دانش‌آموز در اهر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسن نیک آذر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر، گفت: طی گزارشی در خصوص گاز گرفتگی با علائم مسمومیت، سرگیجگی و تنگی نفس، تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس اهر در سالن ورزشی، بلافاصله تعداد شش دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و حدود ۳۶ دانش‌آموز به بیمارستان باقرالعلوم این شهرستان انتقال یافتند.

وی افزود: شش نفر از دانش آموزان در سلامت کامل بودند و ۳۰ نفر بقیه نیز با اقدامات و خدمات اولیه به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و هیچ کدام از دانش‌آموزان بستری نیستند.

نیک آذر افزود: هم اکنون حال عمومی دانش آموزان رضایت بخش بوده و کلیه دانش‌آموزان از بیمارستان مرخص شده‌اند.

براساس این گزارش، محل دقیق نشت گاز و علت دقیق حادثه توسط ارگان‌های مسئول بررسی می‌شود.

