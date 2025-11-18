به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسن نیک آذر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر، گفت: طی گزارشی در خصوص گاز گرفتگی با علائم مسمومیت، سرگیجگی و تنگی نفس، تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس اهر در سالن ورزشی، بلافاصله تعداد شش دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و حدود ۳۶ دانش‌آموز به بیمارستان باقرالعلوم این شهرستان انتقال یافتند.

وی افزود: شش نفر از دانش آموزان در سلامت کامل بودند و ۳۰ نفر بقیه نیز با اقدامات و خدمات اولیه به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و هیچ کدام از دانش‌آموزان بستری نیستند.

نیک آذر افزود: هم اکنون حال عمومی دانش آموزان رضایت بخش بوده و کلیه دانش‌آموزان از بیمارستان مرخص شده‌اند.

براساس این گزارش، محل دقیق نشت گاز و علت دقیق حادثه توسط ارگان‌های مسئول بررسی می‌شود.