میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پکن: قطعنامه آمریکا حاکمیت فلسطین را زیر سؤال برد

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که پکن به دلیل نادیده‌گرفته شدن تشکیل کشور فلسطینی و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها در پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه، به آن رأی ممتنع داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۲۲
| |
408 بازدید
پکن: قطعنامه آمریکا حاکمیت فلسطین را زیر سؤال برد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت خارجه چین «مائو نینگ» در نشست خبری امروز گفت که پیش‌نویس قطعنامه‌ای که آمریکا درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، به حد کافی به «راه‌حل دو دولتی» نمی‌پردازد و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد. او تأکید کرد که این موضع با موضع همیشگی چین در تضاد است و افزود «به همین دلیل به آن رأی ممتنع دادیم و از قطعنامه حمایت نکردیم».

شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد امروز پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای ایجاد نیروی بین‌المللی در نوار غزه را تصویب کرد. سیزده عضو شورای امنیت سازمان ملل به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا رأی مثبت دادند، اما رأی نمایندگان روسیه و چین ممتنع بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنین تاکید کرد که این کشور از شورای امنیت در انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به آتش‌بس پایدار در غزه، کاهش فاجعه انسانی در این منطقه و آغاز بازسازی آن پس از جنگ حمایت می‌کند. نماینده چین در سازمان ملل فو کانگ هم بامداد سه‌شنبه دلیل رأی ممتنع خود به قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در شورای امنیت را نامشخص بودن آن اعلام کرد و گفت «مایه نگرانی شدید ما است». به گفته وی، «این قطعنامه شامل ترتیبات حاکمیتی برای غزه پس از جنگ است، اما به نظر می‌رسد فلسطین کاملاً در آن غایب است و حاکمیت و مالکیت فلسطین به طور کامل در آن منعکس نشده است». نماینده روسیه واسیلی نبنزیا هم در جلسه شورای امنیت توضیح داد که «این قطعنامه با راهکار دو دولتی که در اعلامیه نیویورک تصویب شده، مغایرت دارد و فاقد هرگونه شفافیت در مورد جدول زمانی برای انتقال کنترل غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین است و می‌تواند جدایی نوار غزه از کرانه باختری را تشدید کند».

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بامداد امروز مدعی شد که تصویب قطعنامه پیشنهادی این کشور درباره غزه در شورای امنیت، لحظه‌ای تاریخی است که منجر به صلح بیشتر در جهان می‌شود. این سند به تشکیل کشور مستقل فلسطینی تنها به عنوان یک نتیجه احتمالی در آینده اشاره کرده و هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم حماس در دولت آینده غزه را منتفی می‌داند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پکن آمریکا قطعنامه کشور فلسطینی غزه
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«مذاکرهِ غیر مستقیمِ مسلح» با آمریکا!
فهرست هنرمندان حامی تسخیر سفارت آمریکا
رزمایش بمب‌افکن‌های«بی۵۲» آمریکا بر فراز آلمان
شرط مادورو برای گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpm
tabnak.ir/005cpm