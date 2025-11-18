پکن: قطعنامه آمریکا حاکمیت فلسطین را زیر سؤال برد

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که پکن به دلیل نادیده‌گرفته شدن تشکیل کشور فلسطینی و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها در پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه، به آن رأی ممتنع داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت خارجه چین «مائو نینگ» در نشست خبری امروز گفت که پیش‌نویس قطعنامه‌ای که آمریکا درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، به حد کافی به «راه‌حل دو دولتی» نمی‌پردازد و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد. او تأکید کرد که این موضع با موضع همیشگی چین در تضاد است و افزود «به همین دلیل به آن رأی ممتنع دادیم و از قطعنامه حمایت نکردیم».

شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد امروز پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای ایجاد نیروی بین‌المللی در نوار غزه را تصویب کرد. سیزده عضو شورای امنیت سازمان ملل به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا رأی مثبت دادند، اما رأی نمایندگان روسیه و چین ممتنع بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنین تاکید کرد که این کشور از شورای امنیت در انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به آتش‌بس پایدار در غزه، کاهش فاجعه انسانی در این منطقه و آغاز بازسازی آن پس از جنگ حمایت می‌کند. نماینده چین در سازمان ملل فو کانگ هم بامداد سه‌شنبه دلیل رأی ممتنع خود به قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در شورای امنیت را نامشخص بودن آن اعلام کرد و گفت «مایه نگرانی شدید ما است». به گفته وی، «این قطعنامه شامل ترتیبات حاکمیتی برای غزه پس از جنگ است، اما به نظر می‌رسد فلسطین کاملاً در آن غایب است و حاکمیت و مالکیت فلسطین به طور کامل در آن منعکس نشده است». نماینده روسیه واسیلی نبنزیا هم در جلسه شورای امنیت توضیح داد که «این قطعنامه با راهکار دو دولتی که در اعلامیه نیویورک تصویب شده، مغایرت دارد و فاقد هرگونه شفافیت در مورد جدول زمانی برای انتقال کنترل غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین است و می‌تواند جدایی نوار غزه از کرانه باختری را تشدید کند».

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بامداد امروز مدعی شد که تصویب قطعنامه پیشنهادی این کشور درباره غزه در شورای امنیت، لحظه‌ای تاریخی است که منجر به صلح بیشتر در جهان می‌شود. این سند به تشکیل کشور مستقل فلسطینی تنها به عنوان یک نتیجه احتمالی در آینده اشاره کرده و هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم حماس در دولت آینده غزه را منتفی می‌داند.