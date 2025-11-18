فهرست هنرمندان حامی تسخیر سفارت آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۸، سیزده روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان «مسلمان پیرو خط امام» گروهی از هنرمندان با حضور در مقابل سفارت آمریکا طی نامه‌ای ضمن تایید «اشغال انقلابی سفارت آمریکا، این لانه توطئه و جاسوسی» از همه هنرمندان دعوت کردند که به این «مبارزه ضدامپریالیستی و خلقی بپیوندند» و با تمام نیرو در تقویت آن بکوشند.

در میان این جمع چهره‌های شناخته‌شده‌ای، چون مسعود کیمیایی و مهدی فتحی نیز به چشم می‌خورد. اسامی هنرمندان امضاکننده نامه که فردای آن روز در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات منتشر شد به شرح زیر بود:

مهین اسکویی، مسعود کیمیایی، شراره، مهرین‌فر، آژیر، علی شریفیان، مسعود دلخواه، نبی عقیل، حجت آفتاب آذری، کاظم بلوچی، هومن آذرکلاه، فرنوش مشیری، حسین حیدری، جواد مویدزاده، محمد نامی، شریفه بنی‌هاشمی، گیتا هاشمی، داود مصلحی، بنی‌اسدی، بیژن دادرسی، حمیدرضا قطبی، جمشید عندلیبی، جابر اطاعتی، ارسلان کامکار، اردشیر فهیمی، عباس شادروان، میترا رحیمی، باقرزاده، مجید، امین موید، شهاب موسوی‌زاده، فرهاد ناصح‌زاده، شمیلا امیرابراهیمی، نسیرن طباطبایی، نوشین ناهیدپور، علیرضا ناصری، بهنام مهندس، مهدی نوری، مهدی یحیوی، تاج‌آبادی، رضا درخشانی، فرزانه تفقد، فریده جمالی، حسین ماهر، جلال سیداصغری‌فرد، نادر قشقایی، رضا میرمحمدعلی، سیاوش کسرایی، پریچهر فرخنده، شکرایی، منوچهر مهاجری، محمود نوروزی، سعید شهلاپور، گل‌بار حق، اصغر اهری‌پور، اسدالله پیوند، حسن صفا، ایرج انواری، محمد سریع‌القلم، ناصر حسینی، سودابه اسکویی، عباس شادروان، کاظم هژیرآزاد شیردل، محمد مسگرپوران، حمید شانس، افسون آتشی، بهرام داوری، فریدون فرجاد آزاد، سرژ آواکیان، فرح نوتاش، نصرالله زمردیان، میرعباسی، جعفر کوش‌آبادی، محمدتقی برومند، حسن عسگری، مصطفی اسکویی، فریدون تنکابنی، عبدالله صمدیان، جاهد جهانشاهی، محمدعلی جعفری، مهدی اسفندیارفرد، بهرام حبیبی، محمدعلی مهمید، مهدی فتحی، ناصر موذن، باربد طاهری، محمد خلیلی، جلال سرفراز، عباس شباویز، پرویز رفیعی، یدالله نجفی، رکنالدین خسرو، محمدعلی ضیایی، رضا میرفخرایی، محمدرضا کلاهدوزان، منوچهر آذری.