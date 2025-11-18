میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فهرست هنرمندان حامی تسخیر سفارت آمریکا

اسامی هنرمندان امضاکننده نامه که در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات منتشر شد، به شرح زیر است.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۰۸
| |
1204 بازدید

فهرست هنرمندان حامی تسخیر سفارت آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۸، سیزده روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان «مسلمان پیرو خط امام» گروهی از هنرمندان با حضور در مقابل سفارت آمریکا طی نامه‌ای ضمن تایید «اشغال انقلابی سفارت آمریکا، این لانه توطئه و جاسوسی» از همه هنرمندان دعوت کردند که به این «مبارزه ضدامپریالیستی و خلقی بپیوندند» و با تمام نیرو در تقویت آن بکوشند.

در میان این جمع چهره‌های شناخته‌شده‌ای، چون مسعود کیمیایی و مهدی فتحی نیز به چشم می‌خورد. اسامی هنرمندان امضاکننده نامه که فردای آن روز در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات منتشر شد به شرح زیر بود:

مهین اسکویی، مسعود کیمیایی، شراره، مهرین‌فر، آژیر، علی شریفیان، مسعود دلخواه، نبی عقیل، حجت آفتاب آذری، کاظم بلوچی، هومن آذرکلاه، فرنوش مشیری، حسین حیدری، جواد مویدزاده، محمد نامی، شریفه بنی‌هاشمی، گیتا هاشمی، داود مصلحی، بنی‌اسدی، بیژن دادرسی، حمیدرضا قطبی، جمشید عندلیبی، جابر اطاعتی، ارسلان کامکار، اردشیر فهیمی، عباس شادروان، میترا رحیمی، باقرزاده، مجید، امین موید، شهاب موسوی‌زاده، فرهاد ناصح‌زاده، شمیلا امیرابراهیمی، نسیرن طباطبایی، نوشین ناهیدپور، علیرضا ناصری، بهنام مهندس، مهدی نوری، مهدی یحیوی، تاج‌آبادی، رضا درخشانی، فرزانه تفقد، فریده جمالی، حسین ماهر، جلال سیداصغری‌فرد، نادر قشقایی، رضا میرمحمدعلی، سیاوش کسرایی، پریچهر فرخنده، شکرایی، منوچهر مهاجری، محمود نوروزی، سعید شهلاپور، گل‌بار حق، اصغر اهری‌پور، اسدالله پیوند، حسن صفا، ایرج انواری، محمد سریع‌القلم، ناصر حسینی، سودابه اسکویی، عباس شادروان، کاظم هژیرآزاد شیردل، محمد مسگرپوران، حمید شانس، افسون آتشی، بهرام داوری، فریدون فرجاد آزاد، سرژ آواکیان، فرح نوتاش، نصرالله زمردیان، میرعباسی، جعفر کوش‌آبادی، محمدتقی برومند، حسن عسگری، مصطفی اسکویی، فریدون تنکابنی، عبدالله صمدیان، جاهد جهانشاهی، محمدعلی جعفری، مهدی اسفندیارفرد، بهرام حبیبی، محمدعلی مهمید، مهدی فتحی، ناصر موذن، باربد طاهری، محمد خلیلی، جلال سرفراز، عباس شباویز، پرویز رفیعی، یدالله نجفی، رکنالدین خسرو، محمدعلی ضیایی، رضا میرفخرایی، محمدرضا کلاهدوزان، منوچهر آذری.

 

فهرست هنرمندان حامی تسخیر سفارت آمریکا

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تسخیر سفارت آمریکا دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هنرمندان
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ میزبان بن سلمان در کاخ سفید
ونزوئلا، دروازه ورود ایران برای مقابله با آمریکا!
ارسال پیام کتبی پزشکیان به بن‌سلمان
«مذاکرهِ غیر مستقیمِ مسلح» با آمریکا!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpY
tabnak.ir/005cpY