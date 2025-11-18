مایکروسافت به همراه انویدیا و شرکت ‌WeTransact، مرکز «Agentic Launchpad» را در بریتانیا و ایرلند راه‌اندازی کرده‌اند تا استارت‌آپ‌هایی که روی آ‌ی‌ای خودران (Autonomous / Agentic AI) کار می‌کنند، حمایت شوند. هدف این طرح ورود به موج بعدی هوش مصنوعی‌ای است که قادر به تصمیم‌گیری مستقل و اجرای پیچیدگی‌هاست.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مایکروسافت به همراه انویدیا و شرکت WeTransact، مرکز نوآوری جدیدی به نام Agentic Launchpad برای استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در بریتانیا و ایرلند راه‌اندازی کرده‌اند. این مرکز هدف‌گذاری کرده است تا به استارت‌آپ‌هایی که به‌دنبال توسعه آ‌ی‌ایی هستند که بتواند خودش تصمیم بگیرد و وظایفی مستقل انجام دهد، کمک کند.

این ابتکار بخشی از سرمایه‌گذاری عظیم ۳۰ میلیارد دلاری مایکروسافت در زیرساخت هوش مصنوعی در بریتانیا است که نشان‌دهنده تعهد ردموندی‌ها به گسترش فضای نوآوری در این کشور است.

استارت‌آپ‌هایی که وارد این برنامه شوند، مزایای متعددی خواهند داشت؛ از دسترسی به راهنمایی فنی تیم مهندسان مایکروسافت و انویدیا تا اعتبار رایانشی در بستر Azure، و حضور در برنامه‌های آموزشی انویدیا.

علاوه بر حمایت فنی، شرکت‌ها از کمک‌های تجاری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مثل استراتژی بازاریابی، معرفی محصول در بازار مایکروسافت و دسترسی به مشتریان سازمانی.

مایکروسافت و انویدیا معتقدند که این گام می‌تواند موج تازه‌ای از نوآوری در هوش مصنوعی را به راه بیندازد؛ نه صرفاً آ‌ی‌ای تولیدکننده محتوا، بلکه آ‌ی‌ایی که بتواند با دنیای واقعی تعامل کند و در آن عملکرد مستقل داشته باشد.

راه‌اندازی این مرکز، بریتانیا را بیش‌از‌پیش به‌عنوان یک قطب جهانی هوش مصنوعی مطرح می‌کند، به شرکت‌ها امکان رشد سریع‌تر و مقیاس‌پذیری بین‌المللی می‌دهد و نوآوری در آ‌ی‌ای پیچیده را تسریع می‌کند.