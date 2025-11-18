میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مایکروسافت و انویدیا مرکز نوآوری آ‌ی‌ای خودران در بریتانیا راه‌اندازی کردند / آیا این نقطه عطف بعدی هوش مصنوعی است؟

مایکروسافت به همراه انویدیا و شرکت ‌WeTransact، مرکز «Agentic Launchpad» را در بریتانیا و ایرلند راه‌اندازی کرده‌اند تا استارت‌آپ‌هایی که روی آ‌ی‌ای خودران (Autonomous / Agentic AI) کار می‌کنند، حمایت شوند. هدف این طرح ورود به موج بعدی هوش مصنوعی‌ای است که قادر به تصمیم‌گیری مستقل و اجرای پیچیدگی‌هاست.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۰۲
| |
299 بازدید

مایکروسافت و انویدیا مرکز نوآوری آ‌ی‌ای خودران در بریتانیا راه‌اندازی کردند / آیا این نقطه عطف بعدی هوش مصنوعی است؟

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مایکروسافت به همراه انویدیا و شرکت WeTransact، مرکز نوآوری جدیدی به نام Agentic Launchpad برای استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در بریتانیا و ایرلند راه‌اندازی کرده‌اند. این مرکز هدف‌گذاری کرده است تا به استارت‌آپ‌هایی که به‌دنبال توسعه آ‌ی‌ایی هستند که بتواند خودش تصمیم بگیرد و وظایفی مستقل انجام دهد، کمک کند. 

این ابتکار بخشی از سرمایه‌گذاری عظیم ۳۰ میلیارد دلاری مایکروسافت در زیرساخت هوش مصنوعی در بریتانیا است که نشان‌دهنده تعهد ردموندی‌ها به گسترش فضای نوآوری در این کشور است. 

استارت‌آپ‌هایی که وارد این برنامه شوند، مزایای متعددی خواهند داشت؛ از دسترسی به راهنمایی فنی تیم مهندسان مایکروسافت و انویدیا تا اعتبار رایانشی در بستر Azure، و حضور در برنامه‌های آموزشی انویدیا. 

علاوه بر حمایت فنی، شرکت‌ها از کمک‌های تجاری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مثل استراتژی بازاریابی، معرفی محصول در بازار مایکروسافت و دسترسی به مشتریان سازمانی.

مایکروسافت و انویدیا معتقدند که این گام می‌تواند موج تازه‌ای از نوآوری در هوش مصنوعی را به راه بیندازد؛ نه صرفاً آ‌ی‌ای تولیدکننده محتوا، بلکه آ‌ی‌ایی که بتواند با دنیای واقعی تعامل کند و در آن عملکرد مستقل داشته باشد.

راه‌اندازی این مرکز، بریتانیا را بیش‌از‌پیش به‌عنوان یک قطب جهانی هوش مصنوعی مطرح می‌کند، به شرکت‌ها امکان رشد سریع‌تر و مقیاس‌پذیری بین‌المللی می‌دهد و نوآوری در آ‌ی‌ای پیچیده را تسریع می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری حافظه مایکروسافت
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
NeurIPS 2025 در آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود: گردهمایی بزرگ هوش مصنوعی در سن دیگو
اختصاص ۹۲۰ میلیون یوروی اتحادیه اروپا به اینفینیون برای ساخت کارخانه تراشه در درِسنِدن
جلد جدید اکونومیست با عنوان؛ جهان پیش رو در ۲۰۲۶
رایانه‌هایی که با سلول‌های مغز انسان کار می‌کنند
بازگشت موفق فضانوردان «شنژو ۲۰» چین پس از ۶ ماه اقامت در ایستگاه تیانگونگ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpS
tabnak.ir/005cpS