به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا رئیسی درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور اظهار کرد: ما یک پیک (اوج‌گیری) بیماری آنفلوآنزا را داشتیم که حدوداً از اواخر مهر شروع شد و اکنون رو به کاهش است؛ البته با توجه به احتمال سرد شدن هوا، پیش‌بینی می‌شود که یک پیک دیگر بیماری‌های تنفسی در پیش داشته باشیم، با این حال، نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری در بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا نداشته‌ایم.

وی در مورد توزیع واکسن آنفلوآنزا نیز افزود: امسال نیز واکسن در دو بخش خصوصی و دولتی توزیع شد. واکسن آنفلوآنزا جزء واکسن‌های سبد واکسیناسیون روتین کشور نیست و این واکسن برای بیماران مزمن تنفسی، بیماران سرطانی و کادر بهداشت و درمان که ارتباط مستقیم با بیماران دارند توصیه می‌شود.

رئیسی ادامه داد: امسال بیش از ۲ میلیون دوز واکسن در سراسر کشور در مراکز بهداشتی توزیع و مصرف شده است و همچنان نیز تعدادی واکسن آنفلوآنزا در مراکز موجود است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: این واکسن طبق فهرست به بیماران و گروه‌های مشخصی به‌طور رایگان ارائه می‌شود. سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران سرطانی، مادران باردار و برخی بیماران جزو این فهرست هستند که واکسن‌های آنفلوآنزای رایگان دریافت می‌کنند.