کوه‌های تهران سفیدپوش شد

پس از تنش جدی آبی چند ماه اخیر در تهران و سایر نقاط کشور، سرانجام با ورود سامانه بارشی اخیر، بعضی شهر‌ها رنگ برف و باران را به خود دیدند.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۱۳
| |
3480 بازدید
|
۳

کوه‌های تهران سفیدپوش شدند

به گزارش تابناک، هرچند در تهران و نقاط مختلف آن اثری از برف و باران در شهر نبود؛ اما شهروندان صبح امروز با صحنه جالبی مواجه شدند؛ آن هم سفیدپوش شدن اندک کوه ها و ارتفاعات شمالی شهر بود.

برچسب ها
کوه برف تهران بارش برف سفیدپوش خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
6
پاسخ
به این میگید سفید پوش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
4
پاسخ
چند میلیمتر برف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
سفید نخ نما
