آزادسازی ۳۲۰۰ کلاس درس در تهران با اخراج اتباع

استاندار تهران گفت: در برخی مناطق سرانه آموزشی ما فقط ۱۶ متر و در برخی نقاط حتی زیر سه متر است. شرایطی داریم که مدارس سه‌شیفته اداره می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران یکی از مشکلات اساسی استان تهران را علاوه بر «ناترازی انرژی» کمبود کلاس درس عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت چهاردهم «نهضت مدرسه‌سازی» در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در همین مدت، هزار و ۲۰۰ کلاس درس ساخته شد و با خروج اتباع غیرمجاز، سرانه فضای آموزشی در استان تهران بهبود یافته است.

وی افزود: خروج اتباع غیرمجاز موجب آزادسازی ۳۲۰۰ کلاس درس در پایتخت شده است.

معتمدیان گفت: سرانه آموزشی استان از ۵.۲۸ متر به ۵.۴۳ متر افزایش یافته و تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌ها از ۴۸ نفر به زیر ۳۰ نفر کاهش پیدا کرده است.