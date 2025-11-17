میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت‌ها در سامسونگ بالا رفت!

سامسونگ الکترونیکس قیمت برخی از تراشه‌های حافظه را به دلیل کمبود عرضه در بحبوحه رونق ساخت مراکز داده هوش مصنوعی، در ماه میلادی جاری نسبت به سپتامبر، حداکثر ۶۰ درصد افزایش داد.
قیمت‌ها در سامسونگ بالا رفت!

ارزش سهام سامسونگ، اس کی هاینیکس و شرکت‌های تراشه‌سازی آمریکایی پس از انتشار این خبر که منعکس‌کننده تقاضای بالا برای تراشه‌های طراحی شده برای وظایف هوش مصنوعی هستند، صعود کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع آگاه گفتند: پیش از این افزایش قیمت، سامسونگ که بزرگترین سازنده تراشه حافظه در جهان است، تصمیم گرفته بود قیمت‌گذاری قراردادهای تامین در اکتبر را به تاخیر بیندازد.

افزایش قیمت‌ها برای این تراشه‌های حافظه که عمدتا در سرورها استفاده می‌شوند، احتمالا به نگرانی شرکت‌های بزرگی که زیرساخت داده می‌سازند، می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌های محصولات دیگر مانند تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها را افزایش دهد.

به گفته توبی گانرمن، رئیس شرکت «فوژن ورلد واید»، قیمت قراردادی سامسونگ برای ماژول‌های تراشه حافظه ۳۲ گیگاباتی دی‌دی‌آر ۵، از ۱۴۹ دلار در سپتامبر، به ۲۳۹ دلار در نوامبر افزایش یافت.

تراشه‌های حافظه دی‌دی‌آر در سرورها، رایانه‌ها و دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شود و با ذخیره سازی موقت داده و مدیریت انتقال سریع داده و بازیابی‌ها، به عملکرد رایانشی کمک می‌کند.

قیمت تراشه‌های ۱۶ و ۱۲۸ گیگاباتی سامسونگ هم حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و به ترتیب، به ۱۳۵ دلار و ۱۱۹۴ دلار رسید. قیمت تراشه‌های ۶۴ گیگابایتی و ۹۶ گیگاباتی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، سامسونگ، روز یکشنبه، اعلام کرد که یک خط تولید جدید تراشه در کارخانه‌اش در کره جنوبی خواهد ساخت و انتظار دارد هوش مصنوعی، محرک رشد تقاضا در میان مدت و بلندمدت باشد.
 

سامسونگ گرانی افزایش قیمت تراشه هوش مصنوعی حافظه
پسر میدونی این تراشه هاچقدر پیچیده و مهمن اگه ما بتونیم به تکنولوژی ساخت اینا دست پیدا کنیم میتونیم راهبری دنیا رو بدست بگیریم بازم گرونی اینا که خیلیم زحمت ، تاریخ و علم پشتشونه قابل توجیه نسبت به طلا که کارایی عملی برای مردم نداره.
