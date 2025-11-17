میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بغداد در میان شعله‌های آتش!

آتش‌سوزی مهیبی بامداد امروز (دوشنبه) یک منطقه تجاری در بغداد عراق را در بر گرفت و خسارات مالی گسترده‌ برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۳۷
| |
3 بازدید
بغداد در میان شعله‌های آتش!

این آتش‌سوزی در حال حاضر خاموش شده و به گفته منابع محلی، هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اداره کل دفاع مدنی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تیم‌های دفاع مدنی موفق شدند آتش‌سوزی‌هایی را که در تعدادی از ساختمان‌های تجاری و انبارهای اختصاص داده شده برای فروش و تجارت قطعات یدکی و کارگاه‌های تعمیر و نگهداری خودرو در منطقه «طالبیه» در مرکز بغداد رخ داده بود، مهار کنند.

این اداره افزود که تحقیقاتی در مورد این حادثه آغاز شده و قول داده است کسانی را که در اجرای رویه‌های ایمنی شغلی صادر شده توسط اداره دفاع مدنی، به‌رغم هشدارهای قبلی این اداره، سهل‌انگاری کرده‌اند، پاسخگو کند.

گفتنی است؛ آتش‌سوزی‌ها همچنان یک تهدید مداوم در سراسر عراق هستند و عوامل مؤثر در آن شامل زیرساخت‌های قدیمی، مناطق عمومی شلوغ، سیستم‌های برق ضعیف و فقدان گسترده اقدامات اولیه ایمنی در برابر آتش‌سوزی است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بغداد مجتمع تجاری آتش سوزی آتش حریق اطفای آتش عراق
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی شدید در برج طالقانی کرج
آتش سوزی یک مجتمع تجاری در خیابان سعدی
جدیدترین تصاویر از جهنمِ لس‌آنجلس
آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری مشهد
حریق مجتمع تجاری در بازار تهران
وقوع آتش سوزی گسترده در مرکز بغداد
آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری مشهد
پوشش گیاهی ذخیره گاه ایرانی زیست‌کره سوخت و خاکستر شد!
آتش سوزی در مجتمع تجاری قلهک تهران
آتش سوزی یک مجتمع تجاری در خیابان جمهوری تهران
مهار آتش سوزی قلعه سفید نورآباد ممسنی
وقوع دو آتش سوزی در بغداد
آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه بغداد
وقوع حریق در ۸۸ هکتار از مناطق چهارگانه تهران
مقر الحشد الشعبی در مرکز بغداد طعمه حریق شد
آتش سوزی در یکی از مجتمع‌های تجاری لاله زار
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری معروف صادقیه
آتش سوزی کارگاه مبل در علی آباد/ ۵ نفر جان باختند
آتش‌سوزی در مرکز بغداد/ ۱۰ نفر مفقود شدند
آتش سوزی در مجتمع تجاری استاتیس خیابان خیام
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۲ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005clB
tabnak.ir/005clB