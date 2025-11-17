این آتش‌سوزی در حال حاضر خاموش شده و به گفته منابع محلی، هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اداره کل دفاع مدنی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تیم‌های دفاع مدنی موفق شدند آتش‌سوزی‌هایی را که در تعدادی از ساختمان‌های تجاری و انبارهای اختصاص داده شده برای فروش و تجارت قطعات یدکی و کارگاه‌های تعمیر و نگهداری خودرو در منطقه «طالبیه» در مرکز بغداد رخ داده بود، مهار کنند.

این اداره افزود که تحقیقاتی در مورد این حادثه آغاز شده و قول داده است کسانی را که در اجرای رویه‌های ایمنی شغلی صادر شده توسط اداره دفاع مدنی، به‌رغم هشدارهای قبلی این اداره، سهل‌انگاری کرده‌اند، پاسخگو کند.

گفتنی است؛ آتش‌سوزی‌ها همچنان یک تهدید مداوم در سراسر عراق هستند و عوامل مؤثر در آن شامل زیرساخت‌های قدیمی، مناطق عمومی شلوغ، سیستم‌های برق ضعیف و فقدان گسترده اقدامات اولیه ایمنی در برابر آتش‌سوزی است.

