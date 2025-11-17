میلی صفحه خبر لوگو بالا
حکم ترور برای مادورو صادر شد

وزیر امور خارجه آمریکا: دقایقی پیش آمریکا، مادورو را رهبر یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرد و عملیات برای دستگیری یا ترور او به زودی آغاز می‌شود.
حکم ترور برای مادورو صادر شد

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه آمریکا: دقایقی پیش آمریکا، مادورو را رهبر یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرد و عملیات برای دستگیری یا ترور او به زودی آغاز می‌شود.

حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
1
4
پاسخ
الفاتحه.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
3
پاسخ
هوگو چاوز کجایی؟؟؟بیا که مادورو رو کشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
1
پاسخ
جنگل جهان
