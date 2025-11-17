میلی صفحه خبر لوگو بالا
راز خطرناک این ابرغذا فاش شد!

هنگامی که دانه چیا بیش از حد مصرف شود، به دلیل فیبر بالای موجود در آن، نیاز بدن به آب افزایش می‌یابد. اگر مایعات کافی دریافت نشود، این وضعیت می‌تواند منجر به کم‌آبی بدن (دهیدراتاسیون) و عدم تعادل مواد معدنی شود. به همین دلیل، هنگام مصرف دانه چیا، نوشیدن آب فراوان برای حفظ تعادل مایعات بدن بسیار مهم است.
راز خطرناک این ابرغذا فاش شد!

دانه چیا با داشتن فیبر بالا، پروتئین گیاهی و اسیدهای چرب امگا-۳، به تقویت سیستم ایمنی، ایجاد حس سیری طولانی‌مدت و محافظت از سلامت قلب کمک می‌کند. اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند مضر باشد.

به گزارش تابناک، در سال‌های اخیر، دانه چیا به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر روندهای تغذیه سالم و سبک زندگی فیتنس تبدیل شده است. این ماده غذایی، از سلامت قلب و عروق گرفته تا تنظیم عملکرد سیستم گوارش، به عنوان یک گنجینه کامل از خواص درمانی شناخته می‌شود. با این حال، نباید فراموش کرد که مصرف بیش از حد هر چیزی مضر است.

آگاهانه مصرف کنید

اینکه دانه چیا از وعده‌های صبحانه گرفته تا انواع دسرها کاربرد پیدا کرده، آن را به یک ماده غذایی محبوب در آشپزخانه‌ها تبدیل کرده است. اما دریا اِرِن (Derya Eren)، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، هشدار می‌دهد: «مانند هر عادت دیگری، مصرف ناآگاهانه دانه چیا نیز می‌تواند به برخی مشکلات سلامتی منجر شود.»مصرف را به تدریج آغاز کنید

این متخصص تغذیه به نکات زیر اشاره می‌کند: «هنگام اضافه کردن چیا به برنامه غذایی، نکات مهمی وجود دارد که باید رعایت شوند. به عنوان مثال، مصرف روزانه ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری، حتماً همراه با مایعات فراوان و افزایش تدریجی این مقدار، اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که دانه چیا فیبر بالایی دارد، در تماس با آب متورم می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از خطر خفگی در گلو و مشکلات گوارشی، باید آن را به صورت کنترل‌شده، تدریجی و همراه با مایعات کافی مصرف کرد.»

کم آن مفید، زیاد آن مضر است

خانم اِرِن، نکات کلیدی که باید هنگام مصرف دانه چیا رعایت شوند را این‌گونه برمی‌شمرد:

۱. هرگز آن را به صورت خشک مصرف نکنید

دانه‌های چیا با جذب مایعات متورم می‌شوند. به همین دلیل، مصرف آن‌ها به شکل خشک می‌تواند باعث گیر کردن در مری یا ایجاد مشکلات گوارشی شود. خیساندن دانه‌ها برای مدتی در مایعات قبل از مصرف، یا مخلوط کردن آن با مواد غذایی مایع مانند ماست، شیر یا اسموتی، هم هضم را آسان‌تر می‌کند و هم به شما امکان می‌دهد از ارزش غذایی دانه‌ها بهتر بهره‌مند شوید.

۲. اگر مستعد یبوست هستید، احتیاط کنید

مصرف بیش از حد چیا می‌تواند منجر به یبوست، نفخ و مشکلات گوارشی شود. به خصوص اگر مستعد یبوست هستید، باید دانه چیا را حتماً با مایعات کافی مصرف کرده و با افزایش تدریجی مقدار آن، ابتدا بدن خود را عادت دهید. علاوه بر این، چیا یک ماده غذایی پرکالری است و مصرف بیش از حد آن می‌تواند ناخواسته باعث افزایش وزن شود. به یاد داشته باشید، برای بهره‌مندی از خواص چیا، مصرف متعادل و آگاهانه ضروری است.

۳. تعادل آب بدن را نادیده نگیرید

هنگامی که دانه چیا بیش از حد مصرف شود، به دلیل فیبر بالای موجود در آن، نیاز بدن به آب افزایش می‌یابد. اگر مایعات کافی دریافت نشود، این وضعیت می‌تواند منجر به کم‌آبی بدن (دهیدراتاسیون) و عدم تعادل مواد معدنی شود. به همین دلیل، هنگام مصرف دانه چیا، نوشیدن آب فراوان برای حفظ تعادل مایعات بدن بسیار مهم است.

۴. اگر دارو مصرف می‌کنید، با پزشک خود مشورت کنید

افرادی که از داروهای رقیق‌کننده خون یا داروهای فشار خون استفاده می‌کنند، یا به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند، باید حتماً قبل از مصرف مقادیر زیاد دانه چیا با پزشک خود مشورت کنند. زیرا دانه چیا می‌تواند بر فشار خون و فرآیند انعقاد خون تأثیر بگذارد و این تداخل با داروها ممکن است منجر به عواقب ناخواسته شود.

۵. به بدن خود برای عادت کردن فرصت دهید

افرادی که رژیم غذایی کم‌فیبری دارند، اگر مصرف چیا را ناگهان با چند قاشق شروع کنند، ممکن است بدنشان نتواند به سرعت با این افزایش فیبر سازگار شود و دچار علائمی مانند گاز، درد شکم و نفخ شوند. بنابراین، شروع مصرف دانه چیا با مقادیر کم و افزایش تدریجی آن در طول زمان، صحیح‌ترین و سالم‌ترین رویکرد برای سازگاری سیستم گوارش است.

 

