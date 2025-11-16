میلی صفحه خبر لوگو بالا
هیچ استعفایی در کار نیست!

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد آنچه که در مورد استعفای برخی از اعضای دولت از شخص رئیس جمهور تا معاون اول و وزرا و ... مطرح می‌شود، به هیچ عنوان صحت ندارد و تمامی اعضای دولت با تمام توان درحال تلاش برای حل مشکلات هستند.
هیچ استعفایی در کار نیست!

الیاس حضرتی اظهارکرد: شایعه استعفای اعضای دولت از آن دست موضوعاتی است که بار‌ها در فضای مجازی منتشر شده است. این شایعات چندین بار در مورد رئیس جمهور و اخیرا نیز در مورد دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور مطرح شده و درگذشته نیز درباره برخی از وزرا، معاونان رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز چنین اخباری منتشر شده که هیچ کدام از این موارد صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حضرتی با بیان اینکه هیچ برنامه استعفایی در دولت مطرح نیست، گفت: تمام اعضای دولت محکم، هماهنگ و یکدست در تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات کشور هستند و قطعا نیز این مشکلات حل خواهد شد؛ کمااینکه بسیاری از این مشکلات نیز درحال حل شدن است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به کلان پروژه‌های دولت، اظهارکرد: عدالت آموزشی، رفع ناترازی، نظام ارجاع، افزایش اختیارات استانداران به ویژه در استان‌های مرزی، محله‌محوری و ... همه جزو اقداماتی است که ازسوی دولت و با همکاری و همراهی تمامی اعضای دولت درحال انجام است.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و ... همگی درحال تلاش برای حل مشکلات هستند و چنین شایعاتی در اراده آنان برای حل مشکلات کشور اثرگذار نیست.

 

استعفا دولت مجلس الیاس حضرتی محمدرضا عارف خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
