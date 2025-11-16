هشدار هواشناسی برای نیمه شمالی و غربی تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به نفوذ زبانه سامانه بارشی از شمال غرب و بارش باران، وزش باد شدید و گاهی رگبار و رعد و برق برای نیمه شمالی و غربی به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب این استان هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان ظهر امروز یکشنبه (۲۵ آبان) برای نیمه شمالی و غربی به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غربی استان تهران هشدار سطح زرد صادر کرد.

بر این اساس از اوایل وقت فردا دوشنبه (۲۶ آبان) تا اواخر وقت دوشنبه (۲۶ آبان) نفوذ زبانه سامانه بارشی از شمال غرب، مناطق ذکر شده را با بارش باران، وزش باد شدید و گاهی رگبار و رعد و برق همراه خواهد کرد.

این شرایط موجب لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها می‌شود و امکان اختلال موقت در حمل و نقل، به ویژه در دامنه‌ها، ارتفاعات و مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها را به همراه دارد. همچنین، احتمال بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

در برخی مواقع، مه و محدودیت دید، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز دور از انتظار نیست و گاهی بارش برف و کولاک برف، خطر لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی را افزایش می‌دهد.

کاهش محسوس دما، به ویژه در نیمه شمالی و در نیمه جنوبی، در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی با گرد و خاک و احتمال رگبار باران یا رعد و برق نیز انتظار می‌رود.

اداره کل هواشناسی استان تهران توصیه کرده است که nv سفرها، به ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها احتیاط لازم انجام شود. همچنین توصیه کرده، از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌رو‌ها نیز انجام شود.

پرهیز از کوهنوردی و صعود به قله‌ها نیز از جمله توصیه‌های این اداره کل بود و به بهره‌برداران عرصه منابع طبیعی نیز توصیه شد که از چرای دام و کوچ عشایر خودداری کنند و محصولات و امکانات کشاورزی را محافظت کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز از آمادگی برخوردار باشند.

اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و آینده‌نگری اعلام کرد که طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. همچنین در بعضی ساعات امروز (۲۵ آبان) تا صبح فردا (۲۶ آبان) و مجددا از روز چهارشنبه (۲۸ آبان) افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا دوشنبه (۲۶ آبان) کمی ابری و غبار صبحگاهی به تدریج افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۷ آبان) صاف گاهی وزش باد ملایم به تدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.