تظاهرات میلیونی «نسل زد» مکزیک را لرزاند

رسانههای محلی مکزیکوسیتی گزارش کردند با اینکه این راهپیمایی اعتراضی با حضور اعضای نسل زد در این شهر برگزار شد، اما این تظاهرات با حمایت قوی حامیان مسنتر احزاب مخالف به پایان رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آسوشیتدپرس در گزارش خود آورده است: این تظاهرات عمدتا مسالمتآمیز بود اما با درگیری برخی از جوانان با پلیس به پایان رسید. معترضان با سنگ، فشفشه، چوب و زنجیر به پلیس حمله کردند و سپرها و سایر تجهیزات پلیس را گرفتند.
«پابلو وازکز» وزیر امنیت پایتخت گفت ۱۲۰ نفر در جریان این اعتراضات زخمی شدهاند که ۱۰۰ نفر از آنها افسر پلیس هستند. ۲۰ نفر دیگر نیز دستگیر شدهاند.
امسال در چندین کشور، اعضای گروه جمعیتی متولدین اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰ اعتراضاتی را علیه نابرابری، پسرفت دموکراتیک و فساد سازماندهی کردهاند.
بزرگترین اعتراضات «نسل زد» در ماه سپتامبر در نپال، پس از ممنوعیت رسانههای اجتماعی، رخ داد و منجر به استعفای نخست وزیر آن کشور شد. در مکزیک، بسیاری از جوانان میگویند که از مشکلات سیستماتیک مانند فساد و مصونیت از مجازات برای جرایم خشونتآمیز ناامید شدهاند.
یک مشاور تجاری ۲۹ ساله اهل مکزیک که با یک پرچم با شکل «جمجمه دزد دریایی» نماد جهانی اعتراضات نسل زد در دست داشت و در این راهپیمایی شرکت کرده بود، گفت: «ما به امنیت بیشتری نیاز داریم.»
یک پزشک ۴۳ ساله که به معترضان پیوسته بود، گفت که برای بودجه بیشتر برای سیستم بهداشت عمومی و امنیت بهتر راهپیمایی میکند، زیرا پزشکان «همچنین در معرض ناامنیهایی هستند که کشور را فرا گرفته است، جایی که ممکن است به قتل برسید و هیچ اتفاقی نیفتد.»
«کلودیا شینبائوم»، رئیس جمهور مکزیک علیرغم موج اخیر قتلهای افراد مشهور از جمله ترور یک شهردار محبوب در ایالت غربی «میچوآکان»، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است.
در روزهای منتهی به اعتراضات روز شنبه، شینباوم احزاب راستگرا را به تلاش برای نفوذ در جنبش نسل زد و استفاده از رباتها در رسانههای اجتماعی برای افزایش حضور معترضان متهم کرده بود.
اخیرا برخی از اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی «نسل زد» اعلام کردند که دیگر از اعتراضات روز شنبه حمایت نمیکنند. در حالی که چهرههای مسنتری مانند «ویسنته فاکس» رئیس جمهور سابق و «ریکاردو سالیناس پلیگو» میلیاردر مکزیکی پیامهایی در حمایت از اعتراضات منتشر کردند.