بانوی اول پیشین آمریکا در گفتوگویی در واکنش به برخی شایعات درباره احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاستجمهور در آینده گفت که این امر به دلیل این که مردم آمریکا نمیتوانند پذیرای یک زن به عنوان رئیسجمهور در کاخ سفید باشند، امکانپذیر نیست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «میشل اوباما» بانوی اول پیشین آمریکا با بیان این که این کشور هنوز از «بلوغ لازم» برای انتخاب یک رئیسجمهور زن برخوردار نیست، تاکید کرد که شهروندان آمریکایی آماده پذیرش یک زن در کاخ سفید نیستند.
روزنامه واشنگتنپست گزارش داد: این اظهارات او در گفتوگوی در پنج نوامبر با «تریسی الیس راس» بازیگر آمریکایی در آکادمی موسیقی بروکلین در چارچوب معرفی کتاب جدید میشل اوباما با عنوان «نگاه» برگزار شد.
او با اشاره به شایعات مکرر درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاستجمهوری خطاب به حاضران گفت: حتی به من به عنوان یک نامزد احتمالی نگاه نکنید، چون شما همگی دروغ میگویید. شما آماده پذیرفتن یک زن نیستید؛ واقعا نیستید. پس وقت مرا تلف نکنید.
او با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری پیشین در این کشور افزود: متاسفانه هنوز بسیاری از مردان احساس میکنند که یک زن نمیتواند رهبر آنها باشد.
میشل اوباما همچنان یکی از تثیرگذارترین چهرههای حزب دموکرات محسوب میشود و در کارزارهای انتخاباتی اخیر حضوری فعال داشته است.
او در رقابتهای انتخاباتی سال گذشته از «کامالا هریس» معاون «جو بایدن» رئیسجمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب دموکرات در رقابت با «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوریخواه حمایت کرده و از رایدهندگان مرد خواسته بود تا پیامدهای ریاستجمهوری مجدد «دونالد ترامپ» بر حقوق باروری را در نظر بگیرند.