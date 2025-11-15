میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳۰۳ هزار سایت فعال در زمینه قمار مسدود شدند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.  
کد خبر: ۱۳۴۰۳۵۶
| |
312 بازدید
۳۰۳ هزار سایت فعال در زمینه قمار مسدود شدند

به گزارش تابناک به نقل از میزان، جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرائم مالی، قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی ارائه کرد.  

بابایی با اشاره به رویکرد هوشمند، ساختارمند و میان‌نهادی این معاونت، محور‌های فعالیت را در ۹ حوزه اساسی برشمرد، از جمله: شناسایی و پالایش پایگاه‌های اینترنتی قمار؛ اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط؛ رهگیری شبکه‌ای مجرمان؛ بهره‌گیری از هوش مصنوعی در شناسایی کاربران؛ انسداد حساب‌های بانکی مرتبط؛ ارتقای آگاه‌سازی عمومی؛ استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها؛ بازپروری و صیانت اجتماعی افراد درگیر و اجرای اقدامات منسجم بین‌نهادی با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط.  

وی اعلام کرد: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.  

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سند جامع مقابله با قمار و شرط‌بندی اینترنتی تدوین و وظایف دقیق دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

بابایی از راه‌اندازی سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمار آنلاین زیر نظر دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با قابلیت هوشمند رصد تراکنش‌ها و ارتباطات مالی، رفتار شبکه‌ای مجرمین را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: مرتکبین حرفه‌ای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامک‌های هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است.

بابایی خاطرنشان کرد: برای گردانندگان قمارخانه‌های اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حساب‌های بانکی، تشکیل پرونده قضایی انجام شده است و اقدامات تکمیلی با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا و نهاد‌های نظارتی در حال اجراست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دادستانی قمار سایت های قمار شرط بندی حساب های بانکی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
املاک توقیف‌شده متهمان پرونده کینگ مانی
قهوه‌خانه‌هایی که به پاتوق شرط‌بندی تبدیل شده‌اند
پاکسازی فضای مجازی از کانال‌های تبلیغ‌کننده شرط‌بندی
کیفرخواست «میلاد حاتمی» صادر شد
راه مبارزه با قمار و شرط بندی از «استانبول»، می‌گذرد یا «تهران»؟!
بخشنامه تازه درباره سایت‌های قمار و شرط بندی
آشنایی با برخی از عواقب و مسئولیت‎های حقوقی عضویت افراد در سایت‌های شرط‌بندی
انهدام سه کانال شرط بندی و قمار با یک میلیون عضو
شناسایی ۸ باند قمار اینترنتی
پیگیری ویژه برای بازگرداندن ساشا سبحانی به ایران
سایت‌های قمار چگونه مردم را سرکیسه می‌کنند؟
استرداد «میلاد حاتمی» به ایران، سرآغاز شدت گرفتن مقابله با قمار خواهد شد؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cge
tabnak.ir/005cge