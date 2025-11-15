۳۰۳ هزار سایت فعال در زمینه قمار مسدود شدند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرائم مالی، قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی ارائه کرد.

بابایی با اشاره به رویکرد هوشمند، ساختارمند و میان‌نهادی این معاونت، محور‌های فعالیت را در ۹ حوزه اساسی برشمرد، از جمله: شناسایی و پالایش پایگاه‌های اینترنتی قمار؛ اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط؛ رهگیری شبکه‌ای مجرمان؛ بهره‌گیری از هوش مصنوعی در شناسایی کاربران؛ انسداد حساب‌های بانکی مرتبط؛ ارتقای آگاه‌سازی عمومی؛ استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها؛ بازپروری و صیانت اجتماعی افراد درگیر و اجرای اقدامات منسجم بین‌نهادی با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط.

وی اعلام کرد: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سند جامع مقابله با قمار و شرط‌بندی اینترنتی تدوین و وظایف دقیق دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

بابایی از راه‌اندازی سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمار آنلاین زیر نظر دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با قابلیت هوشمند رصد تراکنش‌ها و ارتباطات مالی، رفتار شبکه‌ای مجرمین را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: مرتکبین حرفه‌ای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامک‌های هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است.

بابایی خاطرنشان کرد: برای گردانندگان قمارخانه‌های اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حساب‌های بانکی، تشکیل پرونده قضایی انجام شده است و اقدامات تکمیلی با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا و نهاد‌های نظارتی در حال اجراست.