چرا شورای امنیت فعلاً ایران را «تبرئه» کرد؟!

خبرنگار آمریکایی با بیان اینکه انتظار می‌رود در روزهای آتی قطعنامه‌ای در رابطه با ایران صادر شود، خاطرنشان کرد: اما در حال حال حاضر، هیچ ارجاعی به شورای امنیت سازمان ملل و هیچ قطعنامه عدم پایبندی وجود نخواهد داشت.

«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در یک رشته پیام در شبکه اجتماعی ایکس و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت: «می‌دانم که خیلی بعید است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، (در حال حاضر) برنامه، این نیست. همان‌طور که گزارش دادم، قبلاً در دست بررسی بود اما الان نیست. این هفته یک قطعنامه چهارجانبه صادر خواهد شد. این قطعنامه به گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) در مورد الزامات گزارش‌دهی دستوراتی شفاف می‌دهد و ایران را به دلیل عدم همکاری با آژانس سرزنش می‌کند.»



وی ادامه داد: «اما به نظر می‌رسد، فضا این است که بیایید به دیپلماسی زمان بدهیم. درگیری ژوئن هنوز تازه است، بیایید آن را تشدید نکنیم. بنابراین، فعلاً هیچ ارجاعی به شورای امنیت سازمان ملل و هیچ قطعنامه عدم پایبندی وجود ندارد. با این حال، این وضعیت برای همیشه ادامه نخواهد یافت.»

نورمن در پیامی دیگر نوشت: «و یادآوری می کنم در حال حاضر برای سه کشور اروپایی (E3)، دو گزینه شورای امنیت سازمان ملل در دسترس است. آنها حتی می‌توانند با هم ترکیب شوند. ۱/ ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل برای عدم پایبندی (ایران) به تحقیقات پادمانی در مورد مواد هسته‌ای اعلام نشده. ۲/ (اعلام) عدم گزارش‌دهی از سوی ایران و عدم دسترسی (بازرسان آژانس اتمی) از ماه ژوئن. هر دو می‌توانند، گسترش داده شوند.»

خبرنگار آمریکایی افزود: «اما انتخاب این نیست که این کار در این هفته شروع شود. من تصور می‌کنم اگر در چند ماه آینده تغییری در دسترسی (بازرسان) و گزارش‌دهی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نشود، این می‌تواند تغییر کند.»

ادعای عدم همکاری ایران با آژانس درحالی عنوان شده که ایران و آژانس در قاهره به توافقی درباره بازرسی‌ها رسیدند اما غربی‌ها در یک اقدام غیرقانونی، به سمت فعال‌سازی اسنپ‌بک رفتند. ایران هم اعلام کرده بود که در صورت فعال‌سازی این سازوکار، توافق قاهره دیگر کارایی نخواهد داشت.

وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نشست آتی شورای حکام آژانس روز چهارشنبه، ۱۹ نوامبر از ساعت ۱۰ به وقت اروپای مرکزی- ۱۲:۳۰ به وقت تهران- با قرائت بیانیه «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس اتمی آغاز خواهد شد.

طبق اطلاعیه آژانس، دستور کار نشست شورای حکام شامل موضوعاتی از جمله توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای در اوکراین؛ بررسی درخواست‌های عضویت در آژانس؛ اجرای پادمان‌ها در کره شمالی؛ اجرای توافق پادمانی منع اشاعه تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) در جمهوری عربی سوریه و موارد دیگر خواهد بود.

آژانس اتمی تاکنون مسؤول نظارت فنی بر اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در ایران بود و در نشست‌های پیشین شورای حکام این موضوع در دستورکار قرار داشت.

این در حالی است که اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) به پایان رسید. از این‌رو، نشست فصلی جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری بدون بررسی نظارت بر توافق هسته‌ای ایران برگزار خواهد شد.