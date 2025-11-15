میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
محمودی در گفتگو با تابناک:

دولت چهاردهم ناگزیر از تغییر چند وزیر؛ عملکرد فعلی خسارت‌بار است

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با انتقاد صریح از عقب‌ماندگی گسترده دولت چهاردهم در اجرای برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که ادامه کار برخی وزرای «منفعل و بی‌تحرک» برای کشور «خسارت‌بار» است و دولت ناچار است در ساختار کابینه بازنگری و چند مسئول را کنار بگذارد.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۵۶
| |
843 بازدید
|
۵

دولت چهاردهم ناگزیر از تغییر چند وزیر؛ عملکرد فعلی خسارت‌بار است

سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با ارزیابی گزارش وزرا و مدیران دولت چهاردهم درباره روند اجرایی برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم سند قطعی و الزام‌آور پنج‌ساله کشور است؛ هر دولتی مستقر می‌شد باید خود را با احکام این برنامه تطبیق می‌داد. دولت چهاردهم نیز اعلام کرد برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، اما هیچ بسته عملیاتی و اکشن‌پلنی برای اجرای احکام آن ارائه نداد.

شاهد عقب ماندگی برخی وزارتخانه ها و عدم برنامه ریزی برای جبران آن هستیم

وی با تأکید بر اینکه عدم ارائه برنامه اجرایی از ابتدا یک هشدار جدی بود، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، اکنون شاهد عقب‌ماندگی عجیب برخی وزارتخانه‌ها و اجزای کابینه هستیم؛ آن هم بدون اینکه برنامه مؤثری برای جبران این تأخیر داشته باشند.

گزارش دولت در ارتباط با برنامه هفتم توجیه نامه بود

محمودی درباره توضیحات وزرا، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این گزارش‌ها بیشتر توجیه‌نامه بود؛ تأکید داشتند که جنگ‌های منطقه‌ای، ترورها و بحران‌های آغاز سال ۱۴۰۳ باعث عقب‌افتادگی شده است. واقعیت این است که مجلس این مسائل را درک می‌کند و نمایندگان قبول دارند بخشی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژه آغاز دولت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور سابق و تأخیر در استقرار دولت جدید است. اما این موارد نمی‌تواند پوششی برای سوء‌مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌ها یا اتخاذ سیاست‌های غلط به‌ویژه در حوزه ارز باشد.

دولت چهاردهم ناگزیر از تغییر چند وزیر؛ عملکرد فعلی خسارت‌بار است

تولید در شرایط بحران و در مرز مرگ است

سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تولید کشور اظهار کرد: تولید امروز در شرایط بحران و در مرز مرگ است. فعالان اقتصادی صراحتاً می‌گویند که از تحریم‌های خارجی عبور کرده‌اند و مشکل اصلی کشور، تحریم داخلی است؛ یعنی سوء‌مدیریت، نبود اولویت‌بندی، پرداختن به حاشیه‌ها و بی‌تحرکی برخی مسئولان.

برخی مدیران دولتی وزارت را با اداره یک شرکت کوچک اشتباه گرفته اند

متأسفانه برخی مدیران دولت جایگاه خطیر وزارت را با اداره یک شرکت کوچک بازرگانی اشتباه گرفته‌اند. بخش عمده عقب‌ماندگی دولت در اجرای برنامه هفتم ناشی از همین ضعف‌های مدیریتی است نه شرایط منطقه‌ای.

وی تأکید کرد: متأسفانه برخی مدیران دولت جایگاه خطیر وزارت را با اداره یک شرکت کوچک بازرگانی اشتباه گرفته‌اند. بخش عمده عقب‌ماندگی دولت در اجرای برنامه هفتم ناشی از همین ضعف‌های مدیریتی است نه شرایط منطقه‌ای.

محمودی با بیان اینکه مجلس سازوکار نظارتی لازم را در برنامه هفتم پیش‌بینی کرده، گفت: طرح سؤال، ارجاع ترک فعل به دستگاه قضایی و همچنین فعال‌سازی شورای راهبردی برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. قطعاً پس از بررسی گزارش‌های اخیر، تصمیمات جدی در قبال عقب‌ماندگی‌ها اتخاذ خواهد شد و یک بسته اقدام تهیه می‌شود.

دولت نیازمند اصلاح ساختار کابینه است

او با رد «مچ‌گیری یا تخریب دولت» از سوی مجلس، ادامه داد: هدف مجلس اصلاح امور است. اما واقعیت این است که دولت نیازمند اصلاح ساختار کابینه است و ادامه مسیر با برخی وزرای منفعل، برای دولت خسارت‌بار خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان به رئیس‌جمهور توصیه کرد: به آقای پزشکیان توصیه مشفقانه می‌کنم که خود پیشگام اصلاح ساختار کابینه باشند. چند وزیر و مسئول باید کنار گذاشته شوند تا روند اجرای برنامه هفتم از این وضعیت خارج شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس دولت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از وزیر اقتصاد انتظار حل مسائل را داریم نه تحلیل / مجلس برای تمام قوانین کلیدی از دولت گزارش بگیرد
بامری: نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟/ یارانه نان بجای سفره مردم در جیب ۲ درصدِ رانت‌خوار
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
۲۳ درصدِ روایتِ سازمان برنامه، آرد‌هایی است که پیش از نانوایی فروخته می‌شوند / نانینو مشکلاتی را در توزیع آرد و نان ایجاد کرده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
3
پاسخ
سلام و درود . مهمتر از چند وزیر ، جا به جایی دبیر هیات دولت هستش.
ناشناس
|
Italy
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
4
پاسخ
یک سال و نیم سعی و خطا و موجب خسارت . مملکت کسی رو داره دولت رو پاسخ گو کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
90 درصد کابینه و معاون اول باید عوض بشن منتها پزشکیان عین خیالش هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
تنها توانایی و اراده این دولت فقط در جهت افزایش قیمت ها برای مردم است در دیگر موارد نمایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
وزیر راه ، وزیر جهاد و کشاورزی از ضعیف ترین وزیران است که با عملکرد ناصواب خود اعتماد و معیشت مردم را نابود کردند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cf2
tabnak.ir/005cf2