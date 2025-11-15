میلی صفحه خبر لوگو بالا
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی

نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره تداوم سیاسی‌کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد.
نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره تداوم سیاسی‌کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تصریح کرد که تصویب قطعنامه ضد ایرانی اشتباه بزرگ دیگری پس از فعال‌سازی سازوکار پس‌گشت به شمار می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ نمایندگی ایران جمعه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه کنند. این اقدام، که اشتباه بزرگ دیگری پس از به‌اصطلاح سازوکار پس‌گشت است، تلاشی عامدانه و جدید برای سیاسی‌سازی شورای حکام به‌شمار می‌رود.

بر اساس برنامه اعلام شده دور آتی نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده (۲۸ آبان ۱۴۰۴) در وین برگزار خواهد شد.

پیشتر شبکه المیادین گزارش داد که سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش نویس قطعنامه‌ای را ارائه کنند که با محوریت نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنظیم شده و خواستار محدودیت‌های تازه و گزارش‌دهی مستمر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران است.

بر اساس این گزارش، این پیش نویس بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران تاکید دارد.

در متن پیش نویس این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است.

همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.

دبیرخانه آژانس در پیام خود اعلام کرده است که نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده (۲۸ آبان ۱۴۰۴) در وین برگزار می‌شود و مباحث آن شامل موضوعاتی نظیر عضویت کشورها، گزارش همکاری‌های فنی، ایمنی و حمل‌ونقل مواد رادیواکتیو، وضعیت راستی‌آزمایی در کره‌شمالی و سوریه، پرونده پیشرانه هسته‌ای در استرالیا و برزیل، و همچنین اجرای توافق‌نامه‌های پادمانی کشورهای عضو از جمله ایران خواهد بود.

نمایندگی کشورمان در وین تصریح کرده است که رویکردهای تقابلی غرب «گمراه‌کننده هستند و هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت.» در این پیام هشدار داده شده که در صورت تصویب پیش‌نویس قطعنامه، «روند مثبت همکاری‌های ایران و آژانس به‌طور اجتناب‌ناپذیر و نامطلوب تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
با اخطار موافقم . نمیشه هم چوب رو بخوریم هم پیاز حاجی !
