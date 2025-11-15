غرویان: استیضاح وزرا، رقابت انتخاباتی است!

در فضای پرتنش این روزهای سیاست ایران، باز هم نامهای قدیمی به صدر خبرها بازگشتهاند. محمدجواد ظریف و حسن روحانی، دو چهره شاخص دیپلماسی و دولت پیشین، بار دیگر هدف حملات سیاسی قرار گرفتهاند؛ حملاتی که برخی آن را ادامه تسویهحسابهای حلنشده برجام میدانند. ظریف در پاسخ به این فضاسازیها تنها گفته است که شورای عالی امنیت ملی از او خواسته سکوت کند؛ سکوتی که بهجای فروکش کردن فضا، پرسشهای تازهای را درباره پشتپرده این برخوردها بهمیان آورده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در کنار این تحرکات، مجلس نیز با طرح استیضاح چهار وزیر دولت، بار دیگر فضای همکاری میان قوا را تحتتأثیر قرار داده است. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که در شرایط فعلی کشور، چنین اقداماتی بیش از آنکه جنبه نظارتی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است. آنها هشدار میدهند که فشارهای پیدرپی بر دولت در مقطعی که اقتصاد و جامعه در وضعیت شکنندهای قرار دارد، میتواند بیش از پیش فضای اعتماد عمومی را فرسوده کند.
اما انتشار اخبار ضد و نقیض درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز به نگرانیهای اجتماعی دامن زده است. جامعهای که زیر بار تورم و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، تاب شوکهای تازه را ندارد. کارشناسان میگویند پیش از هر تصمیمی در اینباره، باید به ظرفیت تحمل جامعه و لزوم بازسازی اعتماد عمومی توجه کرد. شاید بیش از هر زمان دیگری، سیاست ایران نیازمند خویشتنداری، گفتگو و پرهیز از برخوردهای هیجانی است.
استاد حوزه علمیه قم درباره فشار برخی نمایندگان به دولت گفت: این فشارهایی که برخی نمایندگان مجلس به دولت وارد میکنند، چه برای استیضاح وزرا و چه برای اعمال فشار بر شخص آقای پزشکیان یا حتی نسبت به آقای ظریف و آقای روحانی، نشان میدهد که موضوع کاملاً جناحی است و اغراض سیاسی و گروهی پشت آن نهفته است.
وی افزود: این اقدامات ادامه همان رقابتهای سیاسی است که در انتخابات ریاستجمهوری شاهد بودیم. جناح تندرو همان زمان میگفتند «ما آمدهایم که نگذاریم شما رئیسجمهور شوید» و اکنون همان رویه را ادامه میدهند.
کشور در وضعیت اضطرار قرار دارد و دشمن هر لحظه تهدید به حمله نظامی میکند
غرویان ادامه داد: این فشارها نشان میدهد افرادی که در پی تشدید فشار بر دولت هستند، واقعاً به منافع ملی نمیاندیشند. در شرایطی که کشور در وضعیت اضطرار قرار دارد و دشمن هر لحظه تهدید به حمله نظامی میکند، اگر این افراد به مصالح ملت فکر میکردند، نباید چنین رفتارهایی را علیه دولت انجام میدادند. ایجاد تفرقه و شکاف میان دولت و ملت در واقع چراغ سبزی به دشمن است تا به کشور حمله کند.
وی تصریح کرد: بارها در مصاحبههای مختلف گفتهام که این نوع رفتارها مصداقی از نفوذ است؛ نفوذی که برخی با ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام ملی، زمینه را برای طمع دشمن فراهم میکنند. به نظر میرسد اغراض این گروهها همین است.
آقای ظریف انسانی آزادیخواه، استقلالطلب و میهندوست است
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «آیا دلیل هجمه ها به ظریف حمایت از دولت چهاردهم است یا خیر؟» گفت: اصولاً آقای پزشکیان شخصی با تفکرات اعتدالی و اصلاحطلبانه است و با همین روحیه و اخلاص وارد انتخابات شد. آقای ظریف نیز با ایشان همدلی و همفکری دارد و این همسویی امری طبیعی است. آقای ظریف و آقای روحانی هر دو دغدغه معیشت مردم را دارند و مشکلات اقتصادی را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند.
محسن غرویان افزود: آقای ظریف انسانی آزادیخواه، استقلالطلب و میهندوست است که بر مبنای تفکرات اعتدالی حرکت میکند. این جریان، در واقع ادامه همان مشی اعتدالی آیتالله هاشمی رفسنجانی است، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی. به نظر من، در شرایط کنونی کشور، تنها تفکر اعتدالی میتواند نجاتبخش باشد و آقای پزشکیان نیز همین مسیر را دنبال میکند.
متأسفانه گروههای تندرو نه به معیشت مردم میاندیشند و نه دغدغه زندگی مردم را دارند
وی تأکید کرد: متأسفانه گروههای تندرو نه به معیشت مردم میاندیشند و نه دغدغه زندگی مردم را دارند. بسیاری از آنها حتی به برخی امامان جمعه تهران که خوشبختانه برکنار شدهاند؛ افرادی که دست به اختلاس و تصرف در بیتالمال زدهاند. این اقدامات برای جامعه روحانیت آزاردهنده است، زیرا برخی از چهرههای بهاصطلاح اصولگرا مرتکب خطاهایی شدهاند که موجب بیاعتمادی مردم شده است.
غرویان ادامه داد: یکی از دلایل بروز ناهنجاریهایی مانند بدحجابی نیز همین رفتارهای نادرست برخی مسئولان و امامان جمعه است. آنان منشأ گناه و بیبرکتی در جامعهاند. حالا همان افراد علت نیامدن باران و کاهش برکات الهی را به گردن بیحجابی میاندازند، در حالی که گناهان ناشی از اختلاس، دزدی از بیتالمال و ظلم به مردم، بهمراتب سنگینتر است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است بیبرکتی و خشکسالی را به گناه نسبت دهیم، این گناهان مسئولان است که مانع نزول رحمت الهی میشود، نه پوشش مردم. متأسفانه به جای پرداختن به فساد و خطاهای بزرگ، همه توجهها به مسئله بیحجابی معطوف شده است.
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی صلاح نیست/ این اقدام میتواند بسیار خطرناک باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحث افزایش قیمت بنزین گفت: شواهد نشان میدهد مردم واقعاً آمادگی مواجهه با این میزان فشار اقتصادی و تورم بالا را ندارند.
محسن غرویان افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال فعالیت اقتصادی و توجه به تولید نامگذاری شده است، اما با وجود تأکید ایشان بر بهبود وضعیت معیشت مردم، میبینیم که قیمتها روزبهروز افزایش مییابد، نرخ دلار و طلا متغیر است و ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد. نه امیدی برای سرمایهگذاری باقی مانده و نه آرامشی در بازار دیده میشود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین میتواند بسیار خطرناک باشد و حتی احتمال دارد مردم دیگر طاقت نداشته باشند. به نظر من هیچ صلاحی در این کار نیست.
وی گفت: اقتصاد ما کاملاً وابسته به سیاست، بهویژه سیاست خارجی است. ما چارهای جز حلوفصل روابطمان با جهان نداریم. با تنشهایی که خودمان در روابط خارجی ایجاد کردهایم، نمیتوانیم تحریمها و فشارهای اقتصادی بینالمللی را کنترل کنیم. باید فکری تازه در سیاست خارجی داشته باشیم تا از این وضعیت کشمکش و نزاع خارج شویم.
غرویان تصریح کرد: هرگاه فشارهای سیاسی افزایش یابد، فشارهای اقتصادی نیز به دنبال آن میآید. بنابراین، راهحل مشکلات اقتصادی ما، اصلاح سیاست خارجی است. ملت نیز توان محدودی دارند و ممکن است افزایش قیمت بنزین موجب بروز تشنجات اجتماعی شود که تبعات خاص خود را خواهد داشت.