مصرف طولانی‌مدت و حجم بالا با کاهش سطح پتاسیم مرتبط است؛ مشکلی که می‌تواند ضعف عضلانی، آریتمی قلبی و حتی ایست قلبی ایجاد کند. یک گزارش موردی نیز ارتباط سوءاستفاده طولانی از سرکه سیب با پوکی استخوان را نشان داده است.
عوارض خطرناک سرکه سیب که نمی‌دانستید

سرکه سیب در اینترنت مانند یک درمان معجزه گر شناخته شده است. افراد آن را برای لاغری می‌نوشند، روی پوست می‌زنند و به آب صبحگاهی می‌افزایند.

به گزارش تابناک؛ مقدار کمی سرکه رقیق‌شده برای بسیاری بی‌ضرر است، اما استفادهٔ مزمن، مداوم، یا به‌صورت غلیظ خصوصاً از مکمل‌ها یا محصولات بی‌کیفیت می‌تواند خطرناک باشد. در ادامه شش عارضه شدید که در کلینیک‌ها و پژوهش‌ها گزارش شده، آورده می‌شود:

۱. فرسایش مینای دندان


سرکه سیب بسیار اسیدی است. تماس مداوم با آن مینای دندان را همانند نوشیدنی‌های اسیدی نرم و فرسوده می‌کند. کارآزمایی ۸ هفته‌ای نشان داده است که مصرف منظم سرکه، حتی رقیق‌شده، می‌تواند به از دست رفتن تدریجی مینای دندان منجر شود.

۲. افت خطرناک پتاسیم (هیپوکلِمی) و تحلیل استخوان


مصرف طولانی‌مدت و حجم بالا با کاهش سطح پتاسیم مرتبط است؛ مشکلی که می‌تواند ضعف عضلانی، آریتمی قلبی و حتی ایست قلبی ایجاد کند. یک گزارش موردی نیز ارتباط سوءاستفاده طولانی از سرکه سیب با پوکی استخوان را نشان داده است.

۳. آسیب به مری و دستگاه گوارش (سوختگی شیمیایی)


سرکهٔ غلیظ یا بدون رقیق‌سازی می‌تواند به پوشش داخلی گلو و مری آسیب بزند. گزارش‌هایی از سوختگی مخاطی و آسیب خوردگی پس از مصرف محصولات غیراستاندارد منتشر شده است.

۴. تداخل با داروها؛ بدون مشورت پزشک مصرف نکنید


سرکه سیب می‌تواند قند خون را پایین بیاورد و اثر داروهای دیابت را تشدید کند؛ خطر افت قند خون (هیپوگلایسمی) را افزایش می‌دهد. کاهش پتاسیم می‌تواند سمیت داروی دیگوکسین را افزایش دهد. همچنین با دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE و برخی ملین‌ها تداخل دارد. بیماران دارویی باید قبل از مصرف منظم، مشورت کنند.

۵. کند شدن تخلیه معده؛ خطر پنهان برای بیماران دیابت


سرکه سیب می‌تواند سرعت تخلیه معده را کاهش دهد. در بیماران مبتلا به گاستروپارزی دیابتی، این موضوع می‌تواند کنترل قند خون را بدتر کرده و موجب نوسانات خطرناک شود. حتی برای افراد سالم، کندی هضم ممکن است موجب تهوع و نفخ شود.

۶. سوختگی شیمیایی و آسیب پوستی از مصرف موضعی


تصور «طبیعی مساوی با ایمن» اغلب خطرناک است. گزارش‌های پوستی از سوختگی‌های عمقی پس از استفادهٔ طولانی‌مدت یا نسخه‌های خانگی نامطمئن حکایت دارند. اسید استیک موجود در سرکه می‌تواند به پوست حساس آسیب بزند؛ به‌ویژه زیر پانسمان یا روی نواحی ظریف.

یک مشکل دیگر: کیفیت نامتعارف محصولات تجاری


همهٔ بطری‌های سرکه سیب یکسان نیستند. بررسی‌ها روی محصولات مخصوصاً قرص‌ها نشان داده‌اند که pH، میزان اسید و ادعاهای برچسب‌ها بسیار متغیر است. بعضی محصولات پاستوریزه شده و «مادر» تخمیری را حذف کرده‌اند؛ برخی نیز اسیدیتۀ بسیار کمتر یا متناقض دارند. مصرف‌کنندگان باید سراغ محصولات معتبر، خام و شفاف از نظر برچسب‌گذاری بروند.

راهنمای عملی (مختصر و بالینی)


هرگز سرکه سیب را بدون رقیق‌سازی ننوشید. ۱–۲ قاشق غذاخوری را در یک لیوان بزرگ آب رقیق کنید.

در صورت مصرف داروهای دیابت، دیورتیک‌ها، دیگوکسین یا ACE inhibitors حتماً با پزشک مشورت کنید.

از مصرف روزانه در بلندمدت پرهیز کنید؛ مدت و اثرات را تحت نظر بگیرید.

آن را روی پوست به‌صورت غلیظ نزنید. برای سلامت دهان، پس از مصرف دهان را با آب بشویید.

سرکه سیب در آشپزخانه کاربردی است و برخی اثرات متابولیک خفیف دارد. اما در نهایت یک اسید است و سپس یک «درمان». استفادهٔ بی‌احتیاط، مزمن، غلیظ یا از منابع غیرقابل‌اعتماد می‌تواند آسیب‌زا باشد. متخصصان باید دربارهٔ این خطرات بیشتر صحبت کنند و بیماران نیز باید پیش از تبدیل سرکه سیب به عادت روزانه، مشاوره علمی دریافت کنند.

