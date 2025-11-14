میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا چراغ سبز غنی‌سازی به متحد خود نشان داد

ایالات متحده به طور رسمی با طرح کره‌جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای موافقت و از تلاش این متحد خود در همسایگی چین، برای دستیابی به توانایی غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده هسته‌ای حمایت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۰۶
| |
1716 بازدید
آمریکا چراغ سبز غنی‌سازی به متحد خود نشان داد

کاخ سفید سندی را منتشر کرده است که نتایج نشست میان «لی جائه‌میونگ» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده را تشریح می‌کند. این دیدارها در ماه اوت (مرداد) در کاخ سفید واشنگتن و ماه گذشته در شهر «گیونگ‌جو» در جنوب‌شرقی کره‌جنوبی و پیش از اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این نخستین سند رسمی دوجانبه در سطح عالی از زمان آغاز به کار دولت لی در ماه ژوئن (تیرماه) بود و مجموعه‌ای از توافقات تجاری و امنیتی را در بر داشت؛ از جمله تعهد سئول به سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلار در ایالات متحده در مقابل کاهش تعرفه‌های «متقابل» واشنگتن بر کالاهای کره‌ای از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد.

در این سند آمده است: «در چارچوب توافق‌نامه دوجانبه ۱۲۳ و با رعایت الزامات قانونی ایالات متحده، آمریکا از فرآیندی حمایت می‌کند که به غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده هسته‌ای در جمهوری کره جنوبی برای مصارف صلح‌آمیز منجر خواهد شد.» ایالات متحده مجوز ساخت زیردریایی‌های تهاجمی با پیشران هسته‌ای را به جمهوری کره داده است.

توافق‌نامه ۱۲۳ به پیمان همکاری هسته‌ای غیرنظامی میان دو کشور اشاره دارد که غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده را برای کره‌جنوبی ممنوع می‌کند و تنها استفاده «صلح‌آمیز» از انرژی هسته‌ای را مجاز می‌داند.

سئول در تلاش است این توافق را بازنگری کند تا حقوق غنی‌سازی و بازیافت سوخت را به‌دست آورد؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌های آن برای رفع نگرانی‌های مربوط به امنیت انرژی و افزایش ذخایر زباله‌های هسته‌ای است. همچنین سئول این بازنگری را گامی ضروری برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای می‌داند که به سوخت اتمی برای کاربردهای نظامی نیاز دارند.

پشتیبانی رسمی واشنگتن از این طرح، نقطه اوج تلاش چند دهه‌ای کره‌جنوبی برای دستیابی به این دارایی‌های راهبردی محسوب می‌شود تا بتواند با تهدیدهای روبه‌افزایش هسته‌ای مقابله کند. این اقدام در زمانی انجام می‌شود که دولت ترامپ بر ضرورت تقویت متحدان و شرکا در منطقه تأکید دارد، به‌ویژه در شرایطی که در تلاش است با تهدید فزاینده چین مقابله کند.

 

