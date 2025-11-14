هشدار کوبنده مادورو به ترامپ!

مادورو به آمریکا هشدار داد که وارد یک درگیری طولانی‌مدت دیگر نشود و در پیامی خطاب به مردم آمریکا، به زبان اسپانیایی گفت: «برای صلح (قاره آمریکا) متحد شوید. نه جنگ‌های بی‌پایان دیگر. نه جنگ‌های ناعادلانه دیگر. نه لیبیِ دیگر. نه افغانستانِ دیگر.»

مردم ایالات متحده باید برای صلح قاره آمریکا با ونزوئلا متحد شوند؛ این را نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه در میانه یک تجمع در کاراکاس، در گفت‌وگویی اختصاصی با استفانو پوتزبون از سی‌ان‌ان بیان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: سخنان انحصاری او در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها با آمریکا افزایش یافته است؛ واشنگتن ناوهای جنگی به دریای کارائیب اعزام کرده تا آنچه را که ادعا می‌کند کشتی‌های حامل مواد مخدر از ونزوئلا هستند، هدف قرار دهد. اگرچه آمریکا تأکید دارد این افزایش حضور نظامی با هدف مختل کردن جریان مواد مخدر به سوی ایالات متحده انجام می‌شود، کاراکاس معتقد است هدف واقعی آمریکا تلاش برای تغییر رژیم است.

مادورو به آمریکا هشدار داد که وارد یک درگیری طولانی‌مدت دیگر نشود و در پیامی خطاب به مردم آمریکا، به زبان اسپانیایی گفت: «برای صلح (قاره آمریکا) متحد شوید. نه جنگ‌های بی‌پایان دیگر. نه جنگ‌های ناعادلانه دیگر. نه لیبیِ دیگر. نه افغانستانِ دیگر.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا پیامی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دارد، مادورو به زبان انگلیسی پاسخ داد: «آری، صلح؛ آری، صلح.»

او به‌طور مستقیم پاسخ نداد که آیا نگران احتمال اقدام تهاجمی از سوی آمریکا است یا نه. در عوض گفت که تمرکز او بر اداره کشورش با صلح است.

مادورو در یک تجمع بزرگ جوانان ونزوئلا شرکت کرده بود؛ جایی که بعداً از جوانان خواست در برابر آنچه تهدید حمله از سوی آمریکا توصیف کرد، مقاومت کنند.

طی سه ماه گذشته، آمریکا حدود ۱۵ هزار نیرو در منطقه کارائیب به همراه بیش از دوازده ناو جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر که «مرگبارترین سکوی رزمی» نیروی دریایی آمریکا توصیف شده، مستقر کرده است.

این تجمع نیروها که بزرگ‌ترین حضور نظامی آمریکا در منطقه از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ توصیف می‌شود، باعث گمانه‌زنی‌هایی شده که آمریکا ممکن است خود را برای یک درگیری بزرگ‌تر آماده می‌کند.

ایالات متحده می‌گوید دست‌کم ۲۰ حمله علیه کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که منجر به کشته شدن ۸۰ نفر شده است.

سی‌ان‌ان گزارش داده است که دولت ترامپ در حال بررسی طرح‌هایی برای هدف قرار دادن تأسیسات تولید کوکائین و مسیرهای قاچاق مواد مخدر در داخل ونزوئلا است. با این حال، دولت طی روزهای اخیر به کنگره گفته است که آمریکا توجیه قانونی لازم برای انجام حملات در داخل ونزوئلا را در اختیار ندارد؛ هرچند سی‌ان‌ان گزارش داده که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که یک نظر حقوقی معتبر برای چنین اقدامی چه شکلی خواهد داشت.

ونزوئلا در پاسخ، بسیج گسترده نیروهای نظامی و همچنین نیروهای شبه‌نظامی متشکل از غیرنظامیان را آغاز کرده است. این یگان‌ها در سراسر کشور رزمایش‌هایی برای آمادگی در برابر هرگونه تهدید احتمالی از جانب آمریکا برگزار کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد این کشور همچنین اشیای بزرگی را در یک بزرگراه کلیدی نصب کرده که معمولاً برای مسدود کردن حرکت خودروهای زرهی مانند تانک‌ها استفاده می‌شود. یک تصویر ماهواره‌ای گرفته‌شده توسط شرکت ونتور در ۱۰ نوامبر نشان می‌دهد موانع ضدخودروی موسوم به «جوجه‌تیغی» در بزرگراه کاراکاس–لاگوایرا ظاهر شده‌اند؛ این مسیر اصلی ورود به شهر از سمت ساحل است. این موانع بیش از یک ماه پیش برای نخستین بار در این محل دیده شدند.

نیروی نظامی متعارف ونزوئلا، نیروهای مسلح ملی بولیواری، حدود ۱۲۳ هزار عضو دارد. مادورو همچنین مدعی شده که نیروهای داوطلب ذخیره او اکنون بیش از ۸ میلیون نفر هستند؛ هرچند کارشناسان درباره این عدد و همچنین کیفیت آموزش این نیروها ابراز تردید کرده‌اند.