تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی؛ تردید در خانه امید

در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران باید برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا آماده شود، اما شرایط از هر نظر نگرانی و تردیدهایی ایجاد کرده است.

مسعود پزشکیان ۷ ماه مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به اردوی تیم ملی فوتبال رفت؛ تیمی که مدیران فدراسیون، کادرفنی و بازیکنانش صعود احتمالی از گروه را به عنوان یک دستاورد تلقی می‌کنند. در شرایطی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و مردم، صعود از گروه در جام جهانی ۴۸ تیمی، حداقل خواسته و انتظار است. هرچند درباره همین صعود و امید به موفقیت، تردیدهایی جدی وجود دارد.

در سومین هفته نامه تابناک، مروری بر مهم‌ترین مطالب مرتبط با موضوع تیم ملی از جمله بررسی لیست تیم ملی، تقویت کادر فنی با حضور گالیاردی، تلاش برای دستاورد سازی در صورت صعود از گروه، ضعف فدراسیون در لجستیک و جذب اسپانسر و همچنین برنامه‌ریزی برای بازی‌های دوستانه داشته‌ایم.

دایی: من بودم زیر بار بازی با تانزانیا و افغانستان نمی‌رفتم

علی دایی، بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی گفت‌وگویی تفصیلی با تابناک انجام داد که در بخش‌هایی از این گفت‌وگو به نحوه عملکرد تیم ملی، انتخاب بازی‌های تدارکاتی و همچنین پذیرش انجام بازی دوستانه با تیم‌هایی چون افغانستان و تانزانیا از سوی کادرفنی تیم ملی انتقادهایی به زبان آورد.

رونمایی از مربی بزرگ ایتالیایی دستیار قلعه‌نویی

امیر قلعه‌نویی مدت‌ها بر توانایی اعضای کادرفنی تیم ملی صحه می‌گذاشت و مقاومت شدیدی مقابل تقویت کادر خود نشان می‌داد. اما در نهایت آنتونیو گالیاردی، مربی ایتالیایی سابق تیم ملی ایتالیا به‌عنوان کمک‌مربی امیر قلعه‌نویی به کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران پیوست تا ۷ ماه مانده به جام جهانی کادر تا حدودی تقویت شود.

مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها

مدت‌ها در خصوص دعوت شدن علیرضا جهانبخش به تیم ملی بدون داشتن تیم باشگاهی انتقاد می‌شد؛ اما در نهایت طلسم‌شکنی علیرضا جهانبخش با طلسم‌شکنی امیر قلعه‌نویی همراه شد؛ جهانبخش بعد از ۷ ماه با پیراهن یک تیم باشگاهی به میدان رفت و در ادامه سرمربی تیم ملی برای اردوی پیش‌رو، کاپیتان تیم ملی را دعوت نکرد. تابناک این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

پزشکیان به جای تاج دست به کار شد؛ اسپانسر صنعتی در انتظار تیم ملی فوتبال

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نداشتن اسپانسر، یکی از موارد مهمی بود که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه اخیری که با مسئولان فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی داشت به آن اشاره کرد و به دنبال راهکاری برای حل این مشکل بود. این در حالی است که پیدا کردن حامی مالی از ابتدایی‌ترین موارد قابل پیگیری در مدیریت ورزشی است. اینکه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته اسپانسری برای فدراسیون عریض و طویل فوتبال پیدا کند، جای تعجب دارد و حالا تابناک باخبر شده، اسپانسر تیم ملی پس از حضور مسعود پزشکیان در تمرین تیم ملی و با دستور رئیس دولت چهاردهم در حال نهایی شدن است.

فخرفروشی خلیل‌زاده و پیشواز از موفقیت احتمالی در جام جهانی؛ ماتریس «تردید در خانه امید» قلعه‌نویی!